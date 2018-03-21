У США остался только один козырь – ядерная бомба

Если Россия решит применить новейшие виды вооружения против предполагаемого противника, тому нечем будет защититься от удара. К такому выводу пришел председатель Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.



Больше всего командование Пентагона пугает ракетный комплекс стратегического назначения с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком. "У нас нет никакой защиты, которая могла бы предотвратить применение такого оружия против нас", – заявил генерал накануне во время слушаний в сенатском комитете по вооруженным силам.

Гиперзвуковое оружие разрабатывает также и Китай, а Америка в этом отношении безнадежно отстала. Москва и Пекин успешно провели испытания своих перспективных вооружений. Поэтому в Пентагоне царят панические настроения, отмечает издание Business Insider.

Единственное, что может спасти США от того, чтобы Россия нажала на кнопку "Пуск", – это наличие у Вашингтона ядерного оружия. По словам Хайтена, именно "угроза ядерного возмездия" является козырем, на который нужно делать ставку. "Мы бы ответили силами сдерживания, которые включают в себя триаду и ядерные возможности, которыми мы обладаем для реагирования на такие угрозы", – подчеркнул представитель Пентагона.

Если более конкретно, то американцы прежде всего уповают на тактическое ядерное оружие, которое стоит на подводных лодках. В связи с этим логично предположить, что в ближайшие годы США будут активно наращивать ядерный потенциал. Подобные планы содержатся в обновленной стратегии национальной безопасности, которая была обнародована в январе. А еще Пентагон хочет запустить как можно больше орбитальных спутников для отслеживания угрозы. И, естественно, на все это военным нужны деньги – чем больше, тем лучше.

Новое российское оружие пугает не только американский генералитет, но и президента страны. Дональд Трамп в телефонной беседе с российским коллегой заявил о том, что "обеспокоен недавним выступлением, во время которого Путин говорил о разрабатываемых Россией "неуязвимых" межконтинентальных крылатых ракетах и ядерных торпедах, которые могут обойти все американские средства защиты", передает The New York Times со ссылкой на источники в Белом доме.

При этом американскому лидеру понравилось, что Владимир Путин избрал более сдержанный тон, говоря о необходимости деэскалации гонки вооружений между Россией и США.

О гиперзвуковом оружии Путин рассказал в ходе недавнего послания Федеральному собранию. В частности, президент упомянул о создании системы "Авангард", способной лететь в плотных слоях атмосферы на межконтинентальную дальность со скоростью, превышающей число Маха более чем в 20 раз. Появление такого оружия делает бесполезной всю систему ПРО США.