Раскрыты детали секретного оружия

В Минобороны приоткрыли завесу тайны

Заместитель министра обороны РФ Юрий Борисов в интервью газете "Красная звезда" рассказал о новейшей системе стратегического оружия. Он прошелся по всем проектам, однако не сказал самого главного – как это все работает. С другой стороны, было трудно ожидать от генерала, что он вдруг возьмет и раскроет все военные тайны. Но кое-что новое удалось узнать.

В частности, Борисов поведал о целях нового гиперзвукового комплекса "Кинжал". Это будут не воздушные цели, как некоторые предполагали ранее, а морские – авианосцы и корабли класса крейсер, эсминец и фрегат. Маневрировать ракета будет с помощью аэродинамических рулей, благодаря чему она и станет неуязвимой для систем ПРО.

В субботу, 10 марта, Минобороны выложило в сеть подробное видео комплекса "Кинжал". МиГ-31 с ракетой идет на взлет, а затем запускает ее в темном небе стратосферы, видимо, на высоте свыше 20 километров. Так вот, на взлете боеприпас можно хорошо разглядеть.

Часть экспертов считает, что это воздушная версия "Искандера", другие полагают, что это модернизированная советская крылатая ракета Х-32, разработанная в 1990-х, но принятая на вооружение только в 2016 году. Если сравнить фото, сходство действительно есть, но форма у новой ракеты несколько другая.





Х-32. Фото: wikipedia.org

"Тридцать вторая", по разным данным, могла разогнаться до 5,5 тыс. км/час. Это примерно в 4,5 раза быстрее скорости звука. А "Кинжал", по словам Борисова, достигает скорости около 10 Махов, то есть летит в 2 раза быстрее. Несмотря на то что для этой разработки создан хороший задел, трудно сказать, насколько удачно ракета может маневрировать на таких запредельных скоростях.

Похожие сомнения у военных экспертов вызывает и другая новая разработка – гиперзвуковой блок "Авангард", о котором Борисов рассказал очень скупо, ссылаясь на секретность проекта.

Заместитель главы ведомства лишь отметил, что глайдер, достигающий скорости 20 Махов, хорошо испытан. А сама система создавалась "не без труда", так как температура на поверхности боевого блока доходила до 2 тыс. градусов, однако проблему удалось решить.

Но как это удалось сделать, военный так и не рассказал, а ведь это самое интересное. До сих пор считалось, что управлять аппаратом, летящим в плазме, невозможно, так как сквозь нее не проходят никакие радиоволны. Достаточно вспомнить капсулу с космонавтами, которая может упасть и в сотне километров от предполагаемого места посадки.

К слову, проект "крылатая ракета-метеорит", которую разгоняет носитель, разрабатывался еще в советское время. Но затем он был свернут, так как стало непонятно, как им управлять на такой скорости. С задачей, видимо, справились в "Авангарде", а как – пока секрет. И контракт на серийное производство таких систем, по словам Борисова, уже есть.





Так же? очень дозированно? Борисов рассказал и о другой разработке, торпеде – подводной лодке с ядерной установкой. Он лишь отметил, что она обладает фантастическими техническими характеристиками и может передвигаться под водой со скоростью "кратно выше, чем у имеющихся надводных и подводных средств, включая торпедное оружие".

Самая скоростная российская торпеда "Шквал" разгоняется почти до 400 км/час. По данным СМИ, военные испытывают модернизированную версию этой торпеды, но ее скорость не будет выше. Акцент делается на точности и незаметности, так как большая скорость выдает аппарат под водой.

По данным Минобороны РФ, торпеда с ядерной установкой несется под водой со скоростью 800 км/ч или даже быстрее – ведь речь идет о кратном увеличении скорости. Как это происходит в действительности, представить очень трудно. Об испытаниях настолько быстрых подводных аппаратов ничего не известно.

Смущает экспертов и тот факт, что торпеда, как и крылатая ракета с ядерной установкой, оставляет после себя радиоактивный шлейф, поэтому испытания такого вооружения крайне нежелательны. При этом они необходимы, так как нужно отработать пуск и точное попадание.

Из-за сложности в обращении с ядерной установкой от похожих проектов отказались и в СССР, и США еще в 1960-х. Тогда Москва готовила ядерный бомбардировщик проект М-60, а Вашингтон ядерный двигатель для ракеты "Плутон".

Сейчас же, по словам Борисова, "все технические и научные проблемы пройдены. Каким образом, не уточняется. Известно только, что установка маленькая и очень быстро активизируется.

Пожалуй, больше всего в Минобороны рассказали о ракете "Сармат". Она действительно весит 200 тонн. А ее активный участок, на котором она будет уязвима перед системами ПРО, гораздо меньше, чем у предыдущей ракеты "Воевода" ("Сатана" по классификации НАТО). Последнюю, по словам замминистра обороны, скоро утилизируют.

Все это показывает, что наша страна хорошо заботится о безопасности, поэтому "никому не будет позволено вырваться вперед на таких направлениях, как создание новых систем оружия". Все "эти системы находятся на разной степени готовности", но главное – что "принципиальные вопросы технического и научного плана решены", цитирует Борисова FlashNord.

"Президент достаточно подробно рассказал о характеристиках и продемонстрировал соответствующими видеорядами. Могу только дополнить, что, действительно,.