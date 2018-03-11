Минобороны показало пуск "Кинжала"
Истребитель-перехватчик МиГ-31, вылетевший с аэродрома на территории Южного военного округа, выполнил учебно-боевой пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты комплекса "Кинжал".
Пуск прошел штатно, ракета поразила заданную цель на полигоне. Запись выложена на канале Минобороны РФ на YouTube.
В ходе пуска были подтверждены тактико-технические характеристики и временные показатели ракетного комплекса.
С начала текущего года экипажи авиакомплекса "Кинжал" выполнили 250 полетов в разное время суток и в различных метеоусловиях.
В состав комплекса "Кинжал" входят истребитель-перехватчик МиГ-31 и новейшая гиперзвуковая ракета. Как написал в Twitter вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин, "работа по модернизации этого уникального сверхзвукового самолета, опередившего свое время, шла параллельно с разработкой самого оружия".
О новой гиперзвуковой ракете, которая гарантирует преодоление всех существующих систем противовоздушной и противоракетной обороны, впервые рассказал президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.
Ракетный комплекс "Кинжал" предназначен для уничтожения наземных и морских целей, сообщает ТАСС. Он оснащен высокоточной гиперзвуковой аэробаллистической ракетой, обеспечивающей нанесение ударов по целям на дальности более 2 тысяч км без захода в зону ПВО противника.
"Кинжал" не имеет аналогов в мире.
Первое авиаформирование, оснащенное "Кинжалом", приступило к несению опытно-боевого дежурства с 1 декабря 2017 года.
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