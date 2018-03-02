США нацелились на гиперзвуковое оружие России

Американцы искренне убеждены, что смогут защититься

У Соединенных Штатов есть готовое решение, которое поможет им, если понадобится, уничтожить новейшее российское оружие, о котором накануне рассказал президент РФ Владимир Путин. Об этой защите еще в феврале поведал глава Стратегического командования Вооруженных сил США генерал Джон Хайтен.

Противодействовать российскому и китайскому гиперзвуковому оружию американцы смогут при помощи средств космического базирования. Они очень пригодятся для предупреждения запуска и ликвидации баллистических ракет и гиперзвуковых летательных аппаратов, рассказал Хайтен, выступая на конференции Ассоциации противовоздушной и противоракетной обороны армии США.

"Такой датчик мог бы отследить ракету на среднем участке баллистической траектории (за пределами атмосферы), а также наблюдать и находить из космоса другие возникающие угрозы, такие как гиперзвук", - приводит слова генерала издание Defense News.

При этом космический датчик будет использоваться только для наводки. Предполагается, что непосредственно с ликвидацией ракет справятся традиционные средства наземного, воздушного или морского базирования.

Средства космического слежения являются единственным возможным способом перехватить гиперзвуковую ракету, заявил генерал. Имеющихся в настоящее время в распоряжении США наземных, воздушных и морских вооружений недостаточно для обнаружения гиперзвуковых летательных аппаратов. На сегодняшний день у Пентагона имеются средства для борьбы исключительно с баллистическими ракетами.

Посетовав на то, что защищаться от гиперзвукового оружия США пока что могут только умозрительно, Джон Хайтен, естественно, попросил у правительства денег на новое оружие. По его словам, власти постоянно игнорируют запросы о выделении средств на создание космических средств для противодействия баллистическим и гиперзвуковым ракетам.

Впрочем, жалобы военных напрасны. В проект военного бюджета на 2019 г. уже заложены средства на разработку противодействия гиперзвуковым угрозам. Кроме того, бюджет ВВС США на космические программы в этом году вырос на 20% по сравнению с прошлым и составил $7,75 миллиарда. В 2019 г. эту статью бюджета доведут до $8,5 миллиардов.

О том, что в распоряжении РФ имеется оружие, которое способно "гарантированно преодолевать все существующие и перспективные системы противовоздушной и противоракетной обороны", Владимир Путин заявил накануне в послании Федеральному Собранию. Американская разведка, очевидно, о чем-то подобном догадывалась, поскольку из уст высокопоставленных военных США в последнее время постоянно звучат призывы активно бороться против российской и китайской гиперзвуковой угрозы.

Очевидно, Штаты собираются размещать на орбите не только средства слежения, но и полноценное вооружение. Ранее на этой неделе начальник штаба ВВС США Дэвид Гольдфейн заявил, что в скором времени США смогут наносить удары из космоса по вероятному противнику. То, что подобные программы нарушают действующие международные соглашения об использовании космического пространства, Пентагон не смущает.