В американской ПРО нашли дыры
Министр обороны России Сергей Шойгу назвал "дырявым зонтиком" систему противоракетной обороны США – ПРО. Он добавил, что не понимает, для чего американское военное ведомство тратит на нее огромные средства.
"То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске... в Южной Корее и Японии, этот "зонтик" противоракетной обороны, получается, "дырявый", - приводит РИА "Новости" слова министра.
Комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, Шойгу подчеркнул, что созданное в России новейшее оружие поможет защитить суверенитет страны на долгие годы.
Генерал также рассказал, что российские истребители пятого поколения Су-57 (раньше они назывались ПАК ФА) успешно прошли испытания в Сирии.
Президент Путин, выступая перед Федеральным собранием, рассказал 1 марта о новейшем российском вооружении: ракетной системе "Авангард", скорость которой более чем в 20 раз превышает звуковую, лазерном подводном оружии.
Эксперты считают, что "Авангард" сделает систему ПРО США абсолютно бесполезной, ведь скорость ее противоракет превышает звуковую только в 5 раз.
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