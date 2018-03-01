Глава российского оборонного ведомства скептически оценил американское вооружение

Министр обороны России Сергей Шойгу назвал "дырявым зонтиком" систему противоракетной обороны США – ПРО. Он добавил, что не понимает, для чего американское военное ведомство тратит на нее огромные средства.

"То, что сегодня создается в Польше и Румынии, создается на Аляске... в Южной Корее и Японии, этот "зонтик" противоракетной обороны, получается, "дырявый", - приводит РИА "Новости" слова министра.

Комментируя послание президента Владимира Путина Федеральному собранию, Шойгу подчеркнул, что созданное в России новейшее оружие поможет защитить суверенитет страны на долгие годы.

Генерал также рассказал, что российские истребители пятого поколения Су-57 (раньше они назывались ПАК ФА) успешно прошли испытания в Сирии.

Президент Путин, выступая перед Федеральным собранием, рассказал 1 марта о новейшем российском вооружении: ракетной системе "Авангард", скорость которой более чем в 20 раз превышает звуковую, лазерном подводном оружии.



Эксперты считают, что "Авангард" сделает систему ПРО США абсолютно бесполезной, ведь скорость ее противоракет превышает звуковую только в 5 раз.