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Американцы "завалили" испытание системы ПРО

Фото: flickr.com/Naval Surface Warriors
Aegis пока не могут довести до ума

В результате неудачных испытаний противоракеты Aegis на Гавайях США обеднели как минимум $130 миллионов. Как сообщила местная газета The Honolulu Star-Advertiser, именно в такую сумму обошелся недавний запуск на острове Кауаи.

Ракета наземного комплекса должна была сбить мишень, запущенную с самолета над Гавайями. Но этого не произошла. Осечка вызвала крайнее недовольство в Пентагоне. Ведь военные США расценивают Aegis как свой основной комплекс ПРО в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Именно ракеты Raytheon SM-3 Block IIA, которые еще не доведены до ума, призваны защитить американские военные базы, а может, и сами Гавайи от возможных ядерных ударов Ким Чен Ына. Кроме того, Aegis планирует закупить Япония, основной союзник США в этих широтах. Но теперь в Токио могут и повременить с решением.

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Для Москвы эти комплексы также представляют огромный интерес. Дело в том, что именно Aegis США разместили в Польше и Румынии, чтобы противостоять "русской угрозе". Польские комплексы, по задумке американцев, будут, в частности, сбивать "Искандеры" с Калининградской "пропиской". А румынские – защитят Европу с восточной стороны и Черного моря. Системы Aegis бывают как наземного, так и морского базирования.

Однако теперь не так очевидно, что система вообще сработает в ответственный момент. Хотя в августе прошлого года аналогичные испытания на Гавайях прошли успешно. Но, по данным СМИ, разработчикам противоракеты поставили задачу – достичь более уверенного поражения межконтинентальных баллистических ракет (МБР), которыми Россия обладает в достаточном количестве. Значит, с этим возникли определенные проблемы.

Стоит отметить, что Москва тоже в последнее время уделяет большое внимание противоракетной обороне. В среду стало известно, что противоракеты 53Т6М "Нудоль", которые российские военные неоднократно испытывали на полигоне "Сары-Шаган", все-таки поступят на боевое дежурство в Подмосковье до конца года.

Новая противоракета представляет собой модернизированную версию советской ракеты 53Т6, входящей в систему защиты Москвы А-135 "Амур".

Александр ИЛЬИН
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