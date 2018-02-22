Шведы скупают американские ракеты за миллиарды долларов

Стокгольм ждет атаку русских

В США одобрили продажу Швеции противоракетных комплексов Patriot PAC-3, которые должны защитить Скандинавию от "российской агрессии".

На сайте агентства по оборонному сотрудничеству и безопасности Пентагона говорится, что продажа оружия стране, находящейся за тысячи километров от американской столицы, "соответствует целям внешней политики США и национальной безопасности".

Американские генералы уверены: помощь в улучшении безопасности стратегического партнера, который, к слову, не является членом НАТО, будет способствовать "политической стабильности и экономическому прогрессу в Балтийском регионе и по всей Европе".

За столь витиеватой формулировкой, скорее, стоит желание укрепить свои позиции в Прибалтике, серьезно ограничить наступательные возможности России в этом районе, а заодно хорошо заработать на продаже оружия.

Стокгольм получит четыре установки Patriot, 100 ракет MIM-104E Enhanced Missile-TBM и 200 ракет Advanced Capabilty-3. Покупка более чем серьезная, так как это одни из последних разработок Raytheon и Lockheed Marteen, находящиеся на вооружении армии США.

Сумма контракта, включая запасные части, доставку и обучение персонала, составила $3,2 миллиарда. К слову, это почти на миллиард больше, чем Турция пообещала выложить за российский С-400.

Patriot PAC-3 предназначен для уничтожения ракет малой и средней дальности, а также самолетов и беспилотников. Более того, характеристики этого модернизированного комплекса позволяют расправляться с боеголовками баллистических и крылатых ракет, выполненных с использованием технологий "стелс". В частности, в США надеются, что "Пэтриот" даст отпор российским "Искандерам" в Калининградской области.

Теоретически ОТРК простреливает остров Готланд, на котором Стокгольм в последнее время активно проводит военные учения. Но сможет ли американский ЗРК противостоять умным ракетам "Искандер-М"? Этого пока не знает никто.





Точно так же сложно предположить, собьет ли Patriot PAC-3 крылатые ракеты "Калибр", выпущенные из акватории Балтики. Как известно, ими вооружены боевые корабли и подводные лодки проекта 636.3 ВМФ РФ.

Наконец, в качестве мишеней для своих "Пэтриотов" шведы рассматривают самолеты ВКС РФ и авиационные крылатые ракеты X-101 и X-55, которые запускаются с бомбардировщиков дальней авиации.

Это сложно понять, но после событий 2014 г. в Крыму и на юго-востоке Украины шведы на полном серьезе решили, что Россия может на них напасть. Страна вернула всеобщую воинскую повинность и даже распорядилась выпустить листовки, в которых написано, что делать, если на горизонте появились русские танки.

Все это вполне устраивает Пентагон, который все больше и больше ввязывает Швецию в опасную игру с Россией. Аналогичным образом США поступают с Норвегией, обещая "надежную защиту" от русских. Вашингтону удалось продать Осло огромное количество истребителей F-35, а на самой родине викингов постоянно тренируются морские пехотинцы США.