Шведы готовятся к войне с Россией

Жителям раздадут листовки

В Швеции окончательно увидели в русских врагов. Как сообщил телеканал CNN, весной местные власти собираются раздать жителям листовки. В них граждан призовут подготовиться к "самому страшному", когда на горизонте появятся русские танки или раздастся сигнал "Воздушная тревога". По этой причине шведам придется заново обустроить бомбоубежища, заброшенные еще во времена холодной войны.

Это еще не все. Жителей научат распознавать "атаки на общественный строй и государство". Например, при так называемой "гибридной войне", когда боевые действия ведутся руками ополченцев или какой-то этнической группы.

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Как рассказали журналисты, такой шаг продиктован растущими опасениями из-за угрозы со стороны России. И здесь возникает вопрос, зачем Москве Швеция, если она никогда толком не входила в сферу интересов ни СССР, ни России начиная с середины XIX века. В этой стране проживает относительно небольшое количество русскоязычных граждан, большинство которых переехало давно и совершенно не желает жить в составе России.

Однако у шведского командования позиция другая. В сентябре прошлого года Стокгольм провел крупнейшие за четверть века учения, в которых участвовали 19 тысяч шведов и военнослужащих из США, Финляндии, Дании, Эстонии, Литвы, Латвии, Франции и Норвегии. Ранее на острове Готланд был размещен дополнительный контингент морских пехотинцев.

Швеция планирует закупить у США комплексы ПВО Patriot. Начало поставок ожидается с 2020 года. Видимо, таким образом скандинавы надеются защититься от российских "Искандеров" в Калининградской области.

Но главное, шведы решили вернуть всеобщую воинскую повинность, которая была отменена в 2010 году. Участились военные маневры с отражением условной атаки "большого соседа". Нечто похожее происходит в Финляндии, хотя Москве и Хельсинки благодаря добрососедским отношениям пока удается "не пуститься во все тяжкие".

Шведы не одиноки в своей "антироссийской истерии". Норвегия и вовсе решила закупить десятки дорогущих американских истребителей F-35 на радость Трампу. А на военные базы "викингов" постоянно приезжают тренироваться американские морские пехотинцы.

В России на все это смотрят с недоумением. В Москве не раз заявляли, что план захватить Скандинавию или Прибалтику в XXI в. выглядит как чья-то бредовая идея.