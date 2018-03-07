Быстрейший истребитель ВКС РФ обретает новую жизнь

В Перми вдруг заговорили о производстве двигателей для МиГ-31

В компании "ОДК-Пермские моторы" сообщили, что готовы возобновить выпуск двигателей Д-30Ф6. На таких летает перехватчик МиГ-31 – самый быстрый российский самолет.

Как заявил журналистам управляющий директор предприятия Сергей Попов, ничего сложного в этой задаче нет. За последние три года пермяки полностью восстановили изготовление модулей турбины. И при необходимости изготовят и компрессор двигателя, который разгоняет "тридцать первый" до 3 тыс. км/ч, передает слова Попова ТАСС.

Конечно, о возобновлении производства самолета с нуля речь не идет. Скорее всего, глава "Пермских моторов" подразумевал замену двигателей, как это делалось на истребителях МиГ-29.

О новом перехватчике вспомнили неслучайно. В ходе своего обращения к Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин рассказал о секретном гиперзвуковом комплексе "Кинжал", в котором перехватчик играет роль первого разгонного блока. На сверхзвуке самолет выпускает ракету, которая достигает скорости 10 Махов. По словам президента, комплекс несет опытно-боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. А это значит, что в ближайшее время могут понадобиться еще самолеты.

Сейчас МиГ-31 вместе с "двадцать пятыми" в основном служат в ПВО, защищая рубежи страны от воздушных нарушителей и ракетных атак. А с гиперзвуковыми ракетами перехватчики могут стать еще более грозным оружием.