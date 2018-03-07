Быстрейший истребитель ВКС РФ обретает новую жизнь
В компании "ОДК-Пермские моторы" сообщили, что готовы возобновить выпуск двигателей Д-30Ф6. На таких летает перехватчик МиГ-31 – самый быстрый российский самолет.
Как заявил журналистам управляющий директор предприятия Сергей Попов, ничего сложного в этой задаче нет. За последние три года пермяки полностью восстановили изготовление модулей турбины. И при необходимости изготовят и компрессор двигателя, который разгоняет "тридцать первый" до 3 тыс. км/ч, передает слова Попова ТАСС.
Конечно, о возобновлении производства самолета с нуля речь не идет. Скорее всего, глава "Пермских моторов" подразумевал замену двигателей, как это делалось на истребителях МиГ-29.
О новом перехватчике вспомнили неслучайно. В ходе своего обращения к Федеральному собранию 1 марта Владимир Путин рассказал о секретном гиперзвуковом комплексе "Кинжал", в котором перехватчик играет роль первого разгонного блока. На сверхзвуке самолет выпускает ракету, которая достигает скорости 10 Махов. По словам президента, комплекс несет опытно-боевое дежурство на аэродромах Южного военного округа. А это значит, что в ближайшее время могут понадобиться еще самолеты.
Сейчас МиГ-31 вместе с "двадцать пятыми" в основном служат в ПВО, защищая рубежи страны от воздушных нарушителей и ракетных атак. А с гиперзвуковыми ракетами перехватчики могут стать еще более грозным оружием.
Власти Крыма требуют убрать Собчак
Вице-спикер крымского парламента прокомментировал желание кандидата в президенты России посетить полуостров с разрешения Киева
США угрожают энергобезопасности России
Вашингтон продолжает давить на иностранные компании, сотрудничающие с Москвой
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- В США скрывают корабль инопланетян
- В новостной эфир США ворвались инопланетяне
- Общение с пришельцами погубит человечество
Сирия
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- Сирию оставят без интернета
Выбор читателей
- Пугачева исчезнет в 2018 году
- Воришки придумали новый способ обмана пенсионеров
- Мать пермского головореза отказалась от него
- Табаков навсегда попрощался со зрителями
- На Цымбалюк-Романовскую напали в "Прямом эфире"
- В Крыму прогремел взрыв
- Рубль нокаутируют к выборам
- Венчание Пугачевой ужаснуло поклонников
- Биткоин опустился до минимума
- Российские поезда утащили с Украины рабочие рельсы
- Джигарханян выиграл от развода
- Разгадана главная тайна "пьяного мальчика"
- Путин раскрыл правду о стукаче WADA
- Апокалипсис грянет через 2 недели
- Россияне выйдут на Олимпиаде под Георгиевским флагом
- Саакашвили захватил Раду
- Назван признак скорой смерти
- Центробанк обрушил рубль
- Пугачева обвенчалась с пятым мужем
- Пропавшую участницу "Дома-2" нашли в тяжелом состоянии
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина