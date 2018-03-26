Россия перебросила "сушки" на Курилы

Острова прикроют с воздуха

Новейшие российские истребители Су-35С впервые совершили посадку на курильском острове Итуруп. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. Таким образом, Россия дает понять, что считает базу на Курилах важнейшим стратегическим объектом и в случае начала конфликта ее будут использовать на 100%. Японии же о своих притязаниях на Итуруп и еще три острова, похоже, придется забыть.

Су-35С вылетели с аэродрома в Хабаровском крае, преодолев порядка 2 тыс. километров. Согласно данным Минобороны, пилоты выполнили летно-тактические задания. А затем вернулись на базу.

Истребители начали летать на Курилы относительно недавно. Первого февраля российское правительство выпустило распоряжение, согласно которому на итурупском аэродроме "Буревестник" теперь могут базироваться военные самолеты. Помимо берегового ракетного комплекса "Бастион", остров могут укрепить частями истребительной авиации.

Это еще не все. По данным СМИ, Россия намерена построить базы на островах Курильской гряды Парамушире и Матуа. Как минимум их предполагается прикрыть с моря комплексами "Бал" и "Бастион". Кстати, одна система "Бал" уже защищает другой курильский остров – Кунашир.

Стоит отметить, что Япония, несмотря на постоянный диалог с Россией по поводу совместных экономических проектов на Курилах, по-прежнему считает четыре острова своими. Это Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.

Минобороны РФ на всякий случай их укрепляет, памятуя коварство японцев во время Второй мировой войны, когда самураи взяли и уничтожили американскую авиацию на Гавайях. Тем более что союзников на Дальнем Востоке у России, по сути, нет. Япония, разбомбившая Перл-Харбор в 1942-м, и США, которые в конечном итоге ответили Хиросимой и Нагасаки, теперь союзники. А авианосцы США – постоянные гости в Японском море.

По оценке экспертов, один только японский флот превосходит устаревший Тихоокеанский России в два-три раза по ударной мощи, если не считать подлодки с ядерными ракетами. Например, крупнейший корабль флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" стоит в доках и небоеспособен. Есть надежда, что до 2022 г. модернизируют большие противолодочные корабли проекта 1150. Ждут на Тихоокеанском флоте и новые подлодки. А также корветы и фрегаты. Но пока ситуация тревожная. И маневры российских истребителей на Курилах вполне понятны.