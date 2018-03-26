Россия перебросила "сушки" на Курилы
Новейшие российские истребители Су-35С впервые совершили посадку на курильском острове Итуруп. Об этом сообщили в пресс-службе Восточного военного округа. Таким образом, Россия дает понять, что считает базу на Курилах важнейшим стратегическим объектом и в случае начала конфликта ее будут использовать на 100%. Японии же о своих притязаниях на Итуруп и еще три острова, похоже, придется забыть.
Су-35С вылетели с аэродрома в Хабаровском крае, преодолев порядка 2 тыс. километров. Согласно данным Минобороны, пилоты выполнили летно-тактические задания. А затем вернулись на базу.
По теме
Истребители начали летать на Курилы относительно недавно. Первого февраля российское правительство выпустило распоряжение, согласно которому на итурупском аэродроме "Буревестник" теперь могут базироваться военные самолеты. Помимо берегового ракетного комплекса "Бастион", остров могут укрепить частями истребительной авиации.
Это еще не все. По данным СМИ, Россия намерена построить базы на островах Курильской гряды Парамушире и Матуа. Как минимум их предполагается прикрыть с моря комплексами "Бал" и "Бастион". Кстати, одна система "Бал" уже защищает другой курильский остров – Кунашир.
Стоит отметить, что Япония, несмотря на постоянный диалог с Россией по поводу совместных экономических проектов на Курилах, по-прежнему считает четыре острова своими. Это Итуруп, Кунашир, Шикотан и группы островов Хабомаи.
Минобороны РФ на всякий случай их укрепляет, памятуя коварство японцев во время Второй мировой войны, когда самураи взяли и уничтожили американскую авиацию на Гавайях. Тем более что союзников на Дальнем Востоке у России, по сути, нет. Япония, разбомбившая Перл-Харбор в 1942-м, и США, которые в конечном итоге ответили Хиросимой и Нагасаки, теперь союзники. А авианосцы США – постоянные гости в Японском море.
По оценке экспертов, один только японский флот превосходит устаревший Тихоокеанский России в два-три раза по ударной мощи, если не считать подлодки с ядерными ракетами. Например, крупнейший корабль флота тяжелый атомный ракетный крейсер "Адмирал Лазарев" стоит в доках и небоеспособен. Есть надежда, что до 2022 г. модернизируют большие противолодочные корабли проекта 1150. Ждут на Тихоокеанском флоте и новые подлодки. А также корветы и фрегаты. Но пока ситуация тревожная. И маневры российских истребителей на Курилах вполне понятны.
Полиция ищет любовницу Скрипаля
О существовании у экс‐сотрудника ГРУ близкой подруги следователи узнали на днях из СМИ
Трамп и Мэй наплевали на трагедию в России
Лидеры двух стран проигнорировали катастрофу в ТЦ "Зимняя вишня"
Новости партнеров
Фоторепортаж
НЛО
- Пришельцы отомстят за колонизацию Марса
- Раскрыта тайна пришельца в Чили
- Пришельцы прячут базы в Крыму
Сирия
- Боевики сбили Су-24 в Сирии
- Российские наемники обходятся в миллиарды
- США оправдались за гибель россиян в Сирии
Выбор читателей
- Германия нанесла России удар ниже пояса
- Галкин бросил Пугачеву
- ООН признала Крым российским
- Найден труп убийцы группы Дятлова
- Рубль стремительно падает
- Российских фигуристок обвинили в жульничестве на Олимпиаде
- Найден способ увеличить пенсию
- Бывшую Джигарханяна "приговорили" к колонии
- Брошенная Пугачева засветилась с незнакомцем
- Табаков заплатил страшную цену за счастье
- Одного из группы Дятлова нашли живым
- Тела погибших при крушении Ан-148 отказались выдавать
- "Долларовый пылесос" США угрожает засосать рубль
- Крымский мост принесет небывалые перемены
- Американцы потребовали проучить российских хоккеистов
- Домогаров со всеми попрощался
- Дочь Мишулина гребет деньги лопатой
- Спецназ уничтожил американскую армию
- Визит Путина в Крым довел Порошенко до истерики
- Мишулин боялся за жизнь внебрачного сына
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Диана Шурыгина Студентка
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Михаил Задорнов Писатель, сатирик
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Денис Вороненков Политик
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина