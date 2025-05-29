Коротченко: Россия уничтожит единственный ракетный завод ФРГ из-за Taurus

Стало известно, какую месть могут приготовить российские военные

Если украинцы все же решатся задействовать Taurus для удара по российской территории, у ВС РФ есть достойный ответ – это уничтожение единственного ракетного завода в ФРГ, заявил военный аналитик Игорь Коротченко. Так он отреагировал на недавнее заявление канцлера Германии Мерца, объявившего об отсутствие ограничений на удары по России дальнобойными ракетами.

"Мы должны будем квалифицировать это как вступление Германии в войну против России", – уверен эксперт.

По его словам, российская сторона уже должна начать продумывать варианты ответных действий в случае, если ВСУ нанесут дальнобойный удар с помощью Taurus. Коротченко уверен, что одной российской ракеты хватит, чтобы разбомбить завод-изготовитель подобных снарядов в Германии.

Аналитик отметил, что производство расположено вдали от городской застройки, в безлюдной местности, и если атаковать его вечером или ночью, то человеческих жертв не будет. Лучшим выбором для такого ответа будет "Орешник", подчеркнул Коротченко.

Ранее Симоньян сообщила, что в Москве допустили удары по Берлину в ответ на решение Германии по Taurus.