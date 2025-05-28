Берлинская администрация нагнетает обстановку

Руководитель главного внешнеполитического ведомства нашей страны Сергей Лавров прокомментировал недавние высказывания главы немецкого правительства Фридриха Мерца о поставках дальнобойных ракет Незалежной, чтобы та могла бить по русским землям. Дипломат заявил, что германское государство фактически стало участником конфликта и движется по пути, который в прошлом уже приводил его к катастрофе.

"Прямое вовлечение в войну уже очевидно, Германия сползает по той же наклонной плоскости, по которой она пару раз в прошлом веке уже двигалась к своему краху", – сказал политик.

Шеф российской дипломатии выразил надежду на то, что среди немецких политиков найдутся ответственные фигуры, которые смогут остановить происходящее, прежде чем ситуация зайдет слишком далеко.

Глава российского МИД отметил, что Москва внимательно относится ко всем заявлениям, касающимся поставок дальнобойного оружия киевскому режиму и возможного финансирования его производства. Он подчеркнул, что такие действия лишь усиливают напряженность и являются прямым свидетельством вовлеченности Берлина в боевые действия.

Ранее глава немецкого правительства во время пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил, что Германия готова поддержать Украину в разработке собственного дальнобойного вооружения. А несколькими днями раньше он также сообщил, что Берлин вместе с Вашингтоном, Парижем и Лондоном снимают ограничения по дальности на поставляемое ВСУ вооружение. Это означает, что теперь Украина сможет наносить удары по целям на территории России.

Напомним, ранее Маргарита Симоньян рассказала о возмездии за удары немецким оружием по российским землям.