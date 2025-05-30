Первыми об этом узнали американцы

В Киеве произошла утечка информации о содержании украинского меморандума по урегулированию конфликта, сообщила американская газета The New York Times, ссылаясь на источник в столице Незалежной. Таким образом, первыми о документе узнали американцы.

Согласно "слитой" информации, Незалежная предлагает прекратить боевые действия на суше, на море и в воздухе. При этом контроль за выполнением соглашения должны будут осуществлять "международные партнеры".

Тем временем, переговорный процесс продолжается. В Стамбуле 2 июня состоится новая встреча российских и украинских делегатов для обсуждения мирного договора. Российская сторона представит свой вариант меморандума, в котором подробно изложены предложения по устранению причин конфликта. Москва также выразила готовность дать все необходимые разъяснения.

В составе российской делегации никаких изменений не предвидится. Группу переговорщиков возглавит помощник лидера нашей страны Владимир Мединский.

Первая встреча представителей Москвы и Киева после долгого перерыва состоялась 16 мая в Стамбуле. Тогда стороны согласовали масштабный обмен пленными по формуле "1000 на 1000" и договорились обсудить будущие шаги по перемирию.

К слову, ранее провокации Североатлантического альянса против нашей страны объяснили дьявольским планом.