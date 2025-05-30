Миканадзе: слова Келлога о нерасширении альянса Запада были тяжелыми для Киева

"В сотни раз тяжелее": в Грузии сообщили Киеву дурные новости
Фото: www.unsplash.com
Ситуация на международной арене заметно изменилась

В грузинском правительстве сообщили киевскому режиму плохие новости. В республике выразили большую обеспокоенность после слов спецпредставителя хозяина Белого дома по делам Незалежной Кита Келлога о возможном прекращении расширения западной военной коалиции.

Парламентарий от "Грузинской мечты" Гиви Миканадзе с печалью констатировал, что Североатлантический альянс не готов принять ни Тбилиси, ни Киев. Но для Незалежной такое заявление воспринимается куда тяжелее, чем для других государств. По оценке грузинского депутата, эта новость в сотни раз больнее для киевского руководства.

"Альянс не был готов принять наши страны. По отношению к Украине это заявление Келлога в десятки и сотни раз тяжелее", – сказал грузинский политик.

Напомним, ранее американский дипломат объявил, что западная военная коалиция может остановить свое географическое продвижение к рубежам РФ. В последние годы наша страна регулярно выражает обеспокоенность по поводу активности натовских стран "на пороге" у России. Блок продолжает наращивать военные инициативы, называя это защитой от неких мифических угроз.

В Москве не раз подчеркивали, что открыты к диалогу с альянсом, однако на условиях равноправного общения. В то же время РФ требует от западных верховодов отказаться от милитаризации европейских держав.

К слову, ранее было раскрыто содержание меморандума Украины.

Источник: Взгляд ✓ Надежный источник
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