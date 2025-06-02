Новый виток эскалации пугает западное общество

Европейские СМИ встревожены новым витком эскалации, который может иметь тяжелые последствия для украинского руководства. Популярная в Польше газета Mysl Polska выразила мнение, что террористическая атака на аэродромы нашей страны рискует стать последней и самой опасной провокацией Владимира Зеленского.

"Операция может стать гвоздем в гроб самого Зеленского – возможно, даже в прямом смысле", – указали аналитики.

Кроме того, обозреватели предположили, что Незалежная вряд ли могла бы провернуть такую атаку без помощи американских разведчиков. При этом они отметили, что эта операция вряд ли принесет какие-либо выгоды киевским верховодам и лишь усугубит их положение на международной арене.

Также в материале напомнили, что хозяин Белого дома Дональд Трамп ранее давал понять главе Незалежной, что такие действия могут привести к началу Третьей мировой войны, и теперь у американского лидера есть все основания считать свою позицию правильной.

Накануне, 1 июня, в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что киевский режим атаковал аэродромы под Мурманском, Иркутском, Иваново, Рязанью и в Амурской области с использованием боевых "птичек". Практически все атаки в регионах были успешно отражены, возгорания произошли только в воздушных гаванях в Мурманской и Иркутской областях, но были быстро ликвидированы. Жертв нет.

При этом ответственность за совершенные атаки взял на себя лично Владимир Зеленский.

К слову, ранее на Западе сделали болезненное признание о России.