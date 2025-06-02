Mysl Polska заявило, что атака по аэродромам может стать концом для Зеленского

"Гвоздь в гроб": в Европе пришли в бешенство из-за провокации против России
Одна из фур с FPV-дронами. Фото: Telegram-канал Shot
продолжениеНазван ключевой вопрос второго раунда переговоров Москвы и Киева
Новый виток эскалации пугает западное общество

Европейские СМИ встревожены новым витком эскалации, который может иметь тяжелые последствия для украинского руководства. Популярная в Польше газета Mysl Polska выразила мнение, что террористическая атака на аэродромы нашей страны рискует стать последней и самой опасной провокацией Владимира Зеленского.

"Операция может стать гвоздем в гроб самого Зеленского – возможно, даже в прямом смысле", – указали аналитики.

Кроме того, обозреватели предположили, что Незалежная вряд ли могла бы провернуть такую атаку без помощи американских разведчиков. При этом они отметили, что эта операция вряд ли принесет какие-либо выгоды киевским верховодам и лишь усугубит их положение на международной арене.

Также в материале напомнили, что хозяин Белого дома Дональд Трамп ранее давал понять главе Незалежной, что такие действия могут привести к началу Третьей мировой войны, и теперь у американского лидера есть все основания считать свою позицию правильной.

Накануне, 1 июня, в главном оборонном ведомстве нашей страны сообщили, что киевский режим атаковал аэродромы под Мурманском, Иркутском, Иваново, Рязанью и в Амурской области с использованием боевых "птичек". Практически все атаки в регионах были успешно отражены, возгорания произошли только в воздушных гаванях в Мурманской и Иркутской областях, но были быстро ликвидированы. Жертв нет.

При этом ответственность за совершенные атаки взял на себя лично Владимир Зеленский.

К слову, ранее на Западе сделали болезненное признание о России.

Источник: Mysl Polska ✓ Надежный источник
По теме

Госпереворот на Украине: кто займет место Зеленского

Всего есть четыре ключевые кандидатуры для замены лидера

"Раса рабов": провокации НАТО против России объяснили дьявольским планом

Западные элиты ни перед чем не остановятся

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей