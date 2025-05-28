Наряд политика вызвал вопросы

Во время визита в Берлин к канцлеру Германии Фридриху Мерцу глава киевского режима Владимир Зеленский вновь обратил на себя внимание странным внешним видом. Он появился в черной куртке, выполненной в строгом стиле, которая, однако, вызывает ассоциации скорее с тюремной робой, чем с дипломатическим костюмом.

Такой выбор гардероба продолжает линию, которой Зеленский придерживается уже давно – игнорирование общепринятых норм делового этикета при встречах с западными политиками. Напомним, во время визита в Белый дом президент США Дональд Трамп язвительно прокомментировал внешний вид Зеленского, назвав его "красивым", в то время как журналисты отмечали недовольство части американцев тем, что украинский лидер избегает официального костюма. Тогда Зеленский оправдался, заявив, что наденет классический костюм только после окончания конфликта.

В этот раз, несмотря на смену привычного "милитари"-стиля, киевский верховод вновь выбрал неофициальную одежду. Он прибыл в немецкую столицу на фоне слухов о возможных поставках ракет Taurus в Киев. Про этом выбранная для визита темная куртка с накладными карманами больше напоминала форму охранника или униформу заключенного, чем одежду государственного деятеля.

Тем временем, сопровождавшие его члены делегации, в том числе руководитель офиса президента Андрей Ермак, были одеты строго по протоколу, что сделало образ Зеленского еще более заметным. В интернете, к слову, подобные комплекты можно найти в разделе униформ для охранников или костюмов заключенных по цене около 2,6 тысячи рублей, отмечает РИА "Новости".

Напомним, ранее Маргарита Симоньян сделала заявление о возможном нанесении удара по Берлину.