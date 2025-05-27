Кучера рассказал о совместной работе с Зеленским и навала его "сатаной"

Артист не стал стесняться в выражениях

Оскар Кучера дал откровенное интервью, в котором поделился своим мнением о Владимире Зеленском. Актер вспомнил, как раньше сотрудничал с ним на съемках телевизионных шоу студии "Квартал-95", когда будущий политик еще занимался юмором и сценой. Тогда, по словам артиста, комик был веселым и открытым человеком, но теперь он воспринимает его совершенно иначе.

Российская звезда подчеркнул, он не видит в экс-коллеге больше ничего человеческого. Он описал политика как некую безликую сущность, которая питается чужими жизнями.

"Зеленский просто сатана, который кормится жизнями других людей. Для меня его не существует, потому что Зеленский действительно сатана. И к человеку он не имеет никакого отношения. Это сущность. А человек Зеленский давно испарился",– резко заявил актер.

Он признался, что не может объяснить произошедших с тем перемен и поражен, что ради власти и денег можно предать уважение к себе.

Актер не понимает, как можно было настолько измениться, и считает, что Зеленский утратил не только свои человеческие качества, но и душу. По словам звезды, деньги и власть стали для политика главными ценностями, и это превратило его в опасное существо, к которому можно испытывать только отвращение.

К слову, ранее Кучера набросился на известную телеведущую.