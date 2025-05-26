Умер российский актер Галкин

Причина его гибели неизвестна

Российский актер Виктор Галкин скончался. Об этом сообщили в Приморском региональном отделении Союза театральных деятелей. Причины его смерти не раскрываются.

Артисту было 64 года. За годы своей творческой карьеры он успел сняться в нескольких фильмах, включая "Залив счастья", "Черный океан" и "Осенние визиты". В последние годы он играл на сцене, а также учил актерскому мастерству студентов.

"Его профессионализм, доброта и неустанная преданность делу навсегда останутся в наших сердцах", – сказано в сообщении Союза.

При жизни он успел заслужить звание Заслуженного деятеля искусств Российской Федерации и стать членом Союза театральных деятелей России.

Ранее стало известно о смерти известной российской актрисы, звезды сериалов Натальи Пикула.