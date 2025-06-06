На 51-м году жизни умер актер Константин Шелестун

Смерть звезды стала большим горем для родных и близких

В Северной столице оборвался жизненный путь популярного театрального и киноактера Константина Шелестуна. Ему было всего 50 лет. Такими печальными новостями поделились в пресс-центре Небольшого драматического театра, с которым была связана внушительная часть творческой карьеры актера.

По информации источников, жизнь звезды завершилась из-за рецидива сердечного приступа, который произошел после двух подобных случаев ранее.

Будущий любимец публики появился на свет зимой 1975 года в Павлодаре. В ставшим родным петербургском театре НДТ он не только играл на сцене, но и занимался преподавательской деятельностью, помогая воспитывать молодое поколение актеров.

За свою насыщенную карьеру Шелестун успел сняться в более чем 80 проектах. Среди них были такие культовые российские сериалы, как "Бандитский Петербург", "Убойная сила", "Тайны следствия" и "Улицы разбитых фонарей". Коллеги отмечают, что покойный был не только талантливым артистом, но и надежным товарищем.

Дата прощания с артистом и подробности о месте похорон пока не уточняются. Покойный оставил после себя не только богатое творческое наследие, но и учеников, для которых он стал настоящим наставником в профессии.

Ранее стало известно о смерти знаменитого советского артиста.