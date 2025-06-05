ВС РФ полностью разнесли здание администрации в Херсоне

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Российские военные минувшим утром нанесли удар корректируемыми авиабомбами по Херсону – последняя из них попала прямо по зданию местной администрации, где висел украинский флаг. В Сети появились кадры с последствием атаки, на которых можно заметить, что ОГА практически полностью разрушена.
По данным СМИ, в четырехэтажное строение с минимальным интервалом попали три 500-килограммовые авиабомбы. Также центр города обстреляли из танков, артиллерии и с помощью дронов.
Изначально фасад здания уцелел, хотя удар нанес ему серьезные повреждения.
Во второй половине дня появились сообщения, что по администрации был нанесен повторный удар, в результате которого больше половины строения оказалось разрушенным.
Сообщается, что людских жертв в результате атаки нет, поскольку здание давно пустует.
Западные страны намерены нарастить там свое присутствие