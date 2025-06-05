Всушники зря стараются

В Британии дали понять киевскому режиму, что надежды на успех от атак на российские аэродромы не оправдались. Дурные новости украинцам объявил известный в королевстве аналитик Александр Меркурис.

Эксперт отметил, что власти Незалежной устроили плохо спланированную и неверно оцененную атаку, которая, очевидно, ставила целью оказание давления на Москву перед переговорным процессом. Он подчеркнул, что за последние несколько дней всушники сделали все, что только было возможно, чтобы спровоцировать нашу страну, но в итоге результаты оказались весьма никчемными.

Британец отметил, что с точки зрения стратегии эти нападки на земли РФ не повлияют на ситуацию на поле боя в пользу украинцев. Вместе с тем он считает, что такие действия могут привести к серьезным трудностям для украинских властей не только в зоне боевых действий, но и внутри самой республики.

В главном оборонном ведомстве нашей страны сообщали, что 1 июня враг совершили массовое нападение "боевыми птичками" на воздушные гавани в пяти субъектах РФ. Пожары начались только на объектах под Мурманском и Иркутском и были быстро устранены. Киевский верховод Владимир Зеленский объявил себя ответственным за теракт.

К слову, ранее был раскрыт коварный план НАТО против России.