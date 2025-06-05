Суд взыскал с актрисы Эппле задолженность по налогам

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Мировой суд в Москве вынес постановление о взыскании со звезды голубых экранов Жанны Эппле задолженности по налогам и сборам по иску федеральных налоговиков.
В суде журналистам сообщили, что в отношении знаменитости был вынесен судебный приказ, однако сумма долга пока не раскрывается.
Известно, что два года назад Арбитражный суд столицы по заявлению самой знаменитости признал ее банкротом и запустил процедуру реализации ее имущества.
Жанна Эппле, несмотря на финансовые трудности, продолжает оставаться одной из ярких представительниц российского кино и телевидения. Она начала свою карьеру в конце восьмидесятых, снявшись в киноленте "Абориген", а в начале девяностых появилась в картине "Ловкач и Хиппоза".
Настоящую известность Эппле принесла роль Юлии Шашковой в популярном сериале "Бальзаковский возраст, или Все мужики сво...".
К слову, недавно в Москве обокрали актера из "Афони" Васькова. Известный артист шокирован случившимся.
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