В Москве обокрали актера из "Афони" Васькова

Известный артист шокирован случившимся

В российской столице был ограблен известный советский актер Михаил Васьков. В прессе пишут, что резонансный инцидент произошел 30 мая на станции МЦД "Волоколамская".

69-летний актер припарковал электросамокат и прикрепил его к ограде, но вечером, вернувшись за ним, обнаружил только пустое место. Ущерб составил около 15 тысяч рублей.

Популярный актер является выпускником Театрального училища имени Щукина. Уже более трех десятилетий он носит почетное звание заслуженного артиста России.

На счету актера почти сотня блистательных киноработ. Среди них – фильмы и сериалы: "Афоня", "Мимино", "Столыпин", "Воронины", "Закон и порядок", "Хиромант", "Побег" и другие.

К слову, сегодня, 3 июня, стало известно о трагическом происшествии в культурной сфере. В Соединенных Штатах Америки был убит популярный артист, который хорошо знаком российскому зрителю по ролям в известных телесериалах.