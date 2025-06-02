Дубцова и Борисова устроили скандал на шоу

Ведущую "Армейского магазина" довели до истерики

Ирина Дубцова и Дана Борисова приняли участие в шоу на выживание "Сокровища императора". Двум знаменитостям оказалось непросто находиться в компании друг друга и они закатили грандиозный скандал. В итоге известную ведущую довели до слез.

Перепалка началась после того, как Борисовой не понравилось, что Дубцова постоянно рассказывает о своей красивой и богатой жизни. Певица, в свою очередь, отметила, что ей тоже неприятно слушать истории о прошлом телеведущей и как та лежала в рехабе, пытаясь излечиться от зависимости. Артистка отметила, что ее темы более благородные, поскольку она является музыкантом, посвятившим себя карьере.

После этого Дана попыталась донести до своей оппонентки, что уже несколько лет ведет трезвый образ жизни, и это тоже дорогого стоит. Но в итоге ее не услышали, и знаменитость расплакалась от обиды.

Заступаться за Борисову пришлось ведущей Ольге Бузовой, которая назвала поведение Дубцовой неприемлемым. Успокаивать ведущую бросилась журналистка Алена Жигалова, которая также выразила мнение, что певица в этой ситуации была неправа.

"Я просто посмотрела на нее и подумала: какая ты, Ирина, жалкая. В адрес человека, который уже давно признал болезнь, поборол ее, и вся страна знает историю Даны, и после этого опять ей тыкать ''наркоманка''", – отметила Алена.

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