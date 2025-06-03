Убит известный артист, звезда телесериалов Джонатан Джосс

Застрелил сосед: убит известный артист, звезда телесериалов
Фото: www.unsplash.com
Убийца попытался скрыться с места кровавой расправы

Знаменитый артист Джонатан Джосс, известный по блистательным работам в мультсериале "Царь горы", а также в таких телепроектах, как "Зачарованные" и "Король Талсы", расстался с жизнью 1 июня в США. В прессе пишут, что трагическое происшествие случилось в результате бурной ссоры с соседом.

Как сообщается, сосед пристрелил телезвезду, после чего скрылся с места расправы на личном авто. Подозреваемый уже задержан стражами порядка, ведется расследование обстоятельств печального события.

Будущий артист появился на свет зимой 1965 года в Сан-Антонио и успел оставить заметный след в киноиндустрии и игровой сфере. Он озвучивал персонажей в популярных видеоиграх, а также долгое время трудился над мультиком "Царь горы".

Расследование продолжается, причины кровавого конфликта между актером и соседом уточняются.

К слову, ранее стало известно, что на 71-м году жизни завершил свое земное пребывание народный артист Карелии Александр Лисицын, известный по ролям в популярных телепроектах "Ментовские войны" и "Улицы разбитых фонарей".

Источник: TMZ ✓ Надежный источник
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