"Японская Ванга" сделала жуткое предсказание для человечества на 2030 год

Провидица утверждает, что скоро мир столкнется с новой пандемией

Ре Тацуки, художница комиксов из Японии, сделала много предсказаний, которые сбылись, включая пандемию COVID-19, из-за чего ее стали сравнивать с болгарской прорицательницей Бабой Вангой. Недавно она озвучила, что может произойти в 2030 году.

По словам экстрасенса, через пять лет весь мир снова столкнется с неизвестным смертельным вирусом. Тацуки утверждает, что эта болезнь приведет еще к большим разрушительным последствиям, чем в свое время ковид.

Также сообщается, что последнее крупное землетрясение в Японии произошло 11 марта 2011 года силой 9,0 баллов и было предсказано художницей. Оно вызвало мощное цунами, унесшее тысячи жизней и приведшее к ядерной катастрофе на Фукусиме-1. При этом четыре года назад Тацуки опубликовала новую версию своей книги, в которой предсказала еще одно землетрясение, на этот раз в июле 2025 года.

Туристы настолько верят ее прогнозам, что даже начали отказываться от туристических поездок в Азию. Помимо Японии, это затронуло Китай, Гонконг, Таиланд и Вьетнам.