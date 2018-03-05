Ракеты Путина оставили США в пыли

В Пентагоне принялись сгущать краски

В стратегическом командовании Вооруженных сил США наконец-то оправились после спича Владимира Путина, в котором он рассказал о новейших стратегических разработках. Военные США и раньше жаловались на нехватку денег для модернизации ракет. А теперь они просто забили тревогу – русские вот-вот разбомбят Америку.

Глава Страткома генерал Джон Хайтон в отчаянии восклицал на собрании Ассоциации армии США: "Русские модернизировали почти 100% ядерных ракет и оставили нас "глотать пыль"! У нас же практически ноль модернизированных боеприпасов". Вероятно, Хайтон имел в виду баллистические ракеты Minuteman III, принятые на вооружение еще в 1970 году. Они до сих пор составляют основу стратегических ядерных сил США.

Кроме того, генерал подчеркнул, что в Тихом океане недостаточно кораблей с радарами, которые могли бы отслеживать старты баллистических ракет. По его словам, вся надежда на космическую систему предупреждения о ракетном нападении. Но с появлением у России гиперзвукового оружия она становится менее эффективной.

Глава Страткома потребовал улучшить наземные датчики для обнаружения ракет, в частности радар LRDR на Аляске. А также обновить боеголовки для ракет-перехватчиков, чтобы те смогли справиться с новейшими русскими ракетами вроде "Ясеня" или даже "Сармата".

Спасение от русских ракет в Страткоме видят в дальнейшем освоении космоса, в значительном увеличении группировки военных спутников. Однако на эти цели и так выделяются огромные деньги, достаточно вспомнить военный бюджет на 2018 г., поэтому удастся ли выбить Пентагону еще денег – большой вопрос.

Хайтон делает упор на том, что США утратили способность идти вперед и отдали инициативу другим странам, прежде всего России и Китаю. Однако было бы глупо считать, что Вооруженные силы США настолько беззащитны. Один только флот Вашингтона обладает колоссальной ракетной мощью, да и "Минутмэны" периодически проходят модернизацию, не говоря уже о новых высокоточных ядерных бомбах B-61-12 и крылатых ракетах.

США запустили программу обновления как наземных ракетных комплексов, так и корабельных, в том числе на подлодках класса "Лос-Анджелес". Москву больше всего возмущает стремление Пентагона создавать тактические ядерные боеприпасы, которые теоретически могут снизить их порог применения. Они рассматриваются уже не как инструмент сдерживания, а оружие для решения конкретных боевых задач. К слову, тактическое ядерное оружие было и у СССР, и по мнению военных экспертов, есть оно и у сегодняшней России.