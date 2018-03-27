Американцы подготовили ответ на ракеты Путина

В США показали войну будущего

В ответ на презентацию новейшего российского оружия в стенах Манежа 1 марта ВВС США выпустили свой ролик. В нем Пентагон продемонстрировал новейшие разработки, благодаря которым русским придется несладко.

На видео американцы не показали атаку на Кремль или какой-то другой российский город, зато смоделировали уничтожение ЗРК С-125 в абстрактной горной местности.

Атаку начинает истребитель F-35. Он управляет сетью беспилотников-невидимок вроде EDI из голливудского триллера "Стелс" 2005 года. Летчик получает задание и отправляет БПЛА координаты цели. Беспилотник устремляется вниз, а затем выпускает крылатую ракету, которая превращает вражеский зенитно-ракетный комплекс в груду искореженного металла.

Затем вступает в бой "рой беспилотников". Военно-транспортный самолет сбрасывает с парашютом носитель, от которого отделяются десятки маленьких дронов. Над этой программой вовсю работают в агентстве перспективных исследований (DARPA). Задача маленьких БПЛА – спровоцировать систему противоракетной обороны противника и отвлечь на себя огонь в то время, когда будет наноситься основной удар.





А как это можно сделать, показано на примере атаки B-21. Перспективный бомбардировщик, который в скором будущем должен заменить как B-2, так и B-1 Lancer, запускает крылатую ракету над городом. По мере того как она летит, гаснут огни. По всей видимости, это ракета с радиоэлектронной начинкой, которая выводит из строя оборудование на электростанциях. Обесточенный город погружается в хаос – еще один способ ведения войны будущего.

По данным СМИ, в США действительно испытывается такая ракета и в ходе одного из экспериментов якобы даже удалось отключить компьютеры благодаря средствам радиоэлектронной борьбы в боеголовке.

После американцы демонстрируют свой ответ российскому лазеру "Пересвет". Луч, выпущенный с истребителя, сбивает самолет противника. Подобное оружие у американцев уже есть. Но пока мощные громоздкие лазеры испытываются только на кораблях и сухопутных установках.





В завершении ролика красуется истребитель шестого поколения F-X. Компания Northrop Grumman планирует внедрить в него искусственный интеллект, причем электронный мозг займет место второго пилота. Предполагается, что робот-напарник сможет сам посадить самолет или отбиться от противника, если летчик будет ранен. Известно, что самолет будет вооружен новейшими ракетами, а также лазерным оружием. А заменит F-X "Хищников" пятого поколения F-22 и "ветеранов" F-15.