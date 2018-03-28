Беспилотники РФ ударят в тыл НАТО

Западные эксперты беспокоятся

Выступление главы Генштаба РФ Валерия Герасимова по поводу разработки новых беспилотников вызвало на Западе неподдельный интерес. К тому, что сказал первый заместитель обороны, эксперты всегда прислушиваются, ведь слов на ветер военный никогда не бросает.

Накануне Герасимов заявил в академии Генштаба, что в России завершается разработка перспективных многоцелевых комплексов. И выполняют они не только разведывательные, но и ударные задачи там, где "применение других средств будет затруднено или менее эффективно".

После начала конфликта экономические объекты и система государственного управления противника будут немедленно уничтожены. А к традиционным способам ведения боевых действий добавится информационная война и применение космической техники.





В Вооруженных силах России, по словам Герасимова, создается автоматизированная разведывательно-ударная система. Она позволит вдвое сократить время для решения огневой задачи, а также значительно увеличить точность нанесения ударов.

Как считают зарубежные эксперты, это означает, что Россия, как и США, теперь будет уделять больше внимание БПЛА дальней разведки. При этом беспилотники станут тесно взаимодействовать со спутниками и крылатыми ракетами нового поколения и другими новейшими вооружениями, вроде гиперзвукового комплекса "Кинжал".

Как и Пентагон, Минобороны РФ постарается нанести максимальный экономический урон противнику. Похожим образом действовали самолеты НАТО в Югославии в 1999 году. Но с тех пор многое поменялось. Теперь неизбежно будут применяться методы политической и информационной войны.

По мнению специалиста Центра военно-морских исследований Сэма Бендетта, это означает, что Россия может нанести удар по инфраструктуре НАТО глубоко в тылу альянса. Например, по аэродромам и пунктам командования. И чтобы противостоять этой угрозе, Западу нужно срочно разрабатывать систему защиты. Стоит отметить, что Россия только разрабатывает разведывательный и ударный беспилотник дальнего действия, прототипы которых демонстрировались на выставках. Например, "Скат".

Но у США такие уже есть. RQ-4 Global Hawk безнаказанно шпионят в небе Прибалтики и вблизи Донбасса, а ударные MQ-9 Reaper готовы в любой момент нанести удар не хуже любого истребителя. Пока Россия сильно отстает от США по части БПЛА, но в Генштабе РФ осознали, что Пентагон нужно срочно догонять. Однако Штаты не стоят на месте. Сейчас разрабатываются беспилотники нового поколения, в том числе гиперзвуковой SR-72.