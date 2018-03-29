Американцы "засветили" сверхсекретный беспилотник
В США на авиасалоне в Лос-Анджелесе представили демонстратор того самого беспилотника из ролика про войну будущего, которое в Пентагоне выпустили в ответ на ракеты Путина.
Компания Lockheed Martin, естественно, при участии легендарного отдела Skunk Works, занимающегося секретными разработками, выкатила на всеобщее обозрение футуристичный дрон без хвоста – X-44A.
Мало кто знает, но знаменитый американский истребитель пятого поколения F-22 Raptor мог иметь схожий планер. По данным Aviation Week, изначально проект рассматривался как базовый для создания "двадцать второго" без хвоста. Но затем финансирование свернули, а разработчики сконцентрировались на создании БПЛА.
К слову, подобные аппараты в США засекречены. Например, очень немного известно о беспилотном разведчике RQ-170. На видео он попал только после того, как в 2011 г. его удалось "посадить" иранским военным.
После этого американцы разработали нового разведчика RQ-180. Дрон может патрулировать местность целые сутки на высоте 18 тыс. метров. На этой высоте его может сбить российский МиГ-31, но БПЛА еще нужно засечь. Беспилотник буквально напичкан стелс-технологиями и может работать в зоне действия систем ПРО и ПВО.
X-44A из той же серии. Пока все его технические характеристики держатся в секрете, но в ближайшее время Lockheed Martin обещает раскрыть некоторые подробности. Известно только, что он будет меньше, чем RQ-170. У "то семидесятого" размах крыла около 20 метров, а у новой модели почти в два раза меньше.
Предполагается, что X-44A будет использоваться на авианосцах, а также на базах ВВС в качестве разведчика. До сих пор неясно, будет ли это ударный или разведывательный БПЛА. Теоретически дрон можно вооружить ракетой "воздух-земля" или использовать как средство радиоэлектронной борьбы.
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