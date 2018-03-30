Сармат "отстрелялся" во второй раз
Минобороны опубликовало видео второго броскового испытания ракеты "Сармат". Как и в прошлый раз старт состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области.
В ролике видно, как ракету выталкивает из шахты пороховой аккумулятор давления, затем он "отстреливается", и включается маршевая двигательная установка первой ступени.
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В Минобороны уже назвали пуск успешным – испытания подтвердили характеристики комплекса при предстартовой подготовке. Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявлял, что в ходе испытаний планируется отработать более 50 задач. А сами испытания должны подтвердить правильность принятых принятых конструктивных решений по ракете.
Как известно, тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат" должна заменить в перспективе "Воеводу", известную на Западе как "Сатана". Пока проходили только бросковые испытания – военные тестируют работу двигателей и систем на начальном этапе полета ракеты. Когда состоится реальный запуск не сообщается, но комплекс Минобороны собирается принять на вооружение уже через два года.
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