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Сармат "отстрелялся" во второй раз

Кадр youtube.com
"Сатану-2" готовят к бою

Минобороны опубликовало видео второго броскового испытания ракеты "Сармат". Как и в прошлый раз старт состоялся на космодроме Плесецк в Архангельской области.

В ролике видно, как ракету выталкивает из шахты пороховой аккумулятор давления, затем он "отстреливается", и включается маршевая двигательная установка первой ступени.

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В Минобороны уже назвали пуск успешным – испытания подтвердили характеристики комплекса при предстартовой подготовке. Ранее командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявлял, что в ходе испытаний планируется отработать более 50 задач. А сами испытания должны подтвердить правильность принятых принятых конструктивных решений по ракете.

Как известно, тяжелая межконтинентальная ракета "Сармат" должна заменить в перспективе "Воеводу", известную на Западе как "Сатана". Пока проходили только бросковые испытания – военные тестируют работу двигателей и систем на начальном этапе полета ракеты. Когда состоится реальный запуск не сообщается, но комплекс Минобороны собирается принять на вооружение уже через два года.


Александр ИЛЬИН
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