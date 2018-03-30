Нашей стране не нужно соревноваться с американцами – мы и так победим

Вашингтон может сколько угодно провоцировать Москву на участие в гонке вооружений. Наша страна не купится на эту уловку и не будет участвовать в этом бессмысленном соревновании. У РФ имеется возможность асимметрично ответить американцам.



О начале гонки вооружений между США и РФ сообщил американский телеканал NBC со ссылкой на источники в окружении главы Белого дома. Якобы президент США Дональд Трамп в телефонном разговоре с российским коллегой Владимиром Путиным объявил о готовности к оружейному противостоянию и о неминуемой победе американцев.

Но российские эксперты уверены: подобные слухи яйца выеденного не стоят. "Россия не будет втягиваться в гонку вооружений с США. Уже было заявлено, что мы сокращаем военные расходы", – передает РИА "Новости" слова главного редактора журнала "Арсенал Отечества" полковника Виктора Мураховского.

Нашей стране совершенно незачем гнаться за Америкой по количеству авианосцев, самолетов, танков, подводных лодок или ракетных комплексов. У России есть кое-что получше. "Новые образцы оружия, которые президент России Владимир Путин представил 1 марта, оглашая послание Федеральному собранию, как раз и являются примером асимметричного ответа", – отметил военный эксперт.

Впрочем, в Кремле опровергают сообщение о том, что Трамп говорил Путину о гонке вооружений. "Нет, такая фраза не была сказана в ходе разговора, эти сообщения не соответствуют действительности, а что касается содержания разговора – мы делали сообщение по его результатам и сказали в этом сообщении все, что считали необходимым", – поведал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Российские власти ранее неоднократно признавали бессмысленность участия в гонке вооружений с Соединенными Штатами. Ежегодно американцы тратят на оборону примерно в десять раз больше России, а ВВП страны превышает российский в восемь раз. Сколько бы мы ни потратили на вооружение, Америка способна потратить в разы больше. В этой ситуации наша страна сделала ставку на новое вооружение, которое способно в случае реальной угрозы нанести разящий удар по противнику.

В выступлении перед Федеральным Собранием российский президент упомянул о наличии у РФ ракетного комплекса с планирующим крылатым блоком, ракеты с ядерной энергоустановкой и комплекса "Сармат". Против этого вооружения американская система ПРО бессильна. Это официально признали в Пентагоне. Вашингтону остается надеяться лишь на ядерные силы сдерживания.

Не исключено, что в заочном противостоянии с Америкой Кремль частично делает ставку на блеф. Это подтверждается отсутствием четких указаний на наличие означенных вооружений, поставленных на боевое дежурство в необходимом количестве. Имеющиеся сведения достаточно размыты и обрывочны. Однако даже простых заявлений и демонстрационных роликов достаточно, чтобы отрезвить американцев и заставить их считаться с мнением нашей страны.