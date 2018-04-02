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Военные РФ запустили новую ракету

Кадр youtube.com
До конца года она поступит на вооружение

Российские военные в очередной раз испытали модернизированную противоракету на полигоне "Сары-Шаган". Она предназначена для обороны Москвы и отличается от предыдущих тем, что комплекс полностью автоматизирован. Идентификацию цели и команду на пуск система дает самостоятельно.


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Как сообщил замкомандующего объединением противовоздушной и противоракетной обороны ВКС генерал-майор Андрей Приходько в интервью газете "Красная звезда", противоракета выполнила задачу и поразила учебную цель в установленное время.

Судя по видео, на Сары-Шагане вновь испытали противоракету 53Т6М "Нудоль", которая является модернизированной версией советской 53Т6. По данным СМИ, до конца года эти ракеты поступят на опытно-боевое дежурство.

"Нудоль" может перехватывать в стратосфере и ближнем космосе ядерные боеголовки. А также гиперзвуковые летательные аппараты. Боевая часть у 53Т6М обычная, а не ядерная, что крайне важно в условиях применения над городом.

Александр ИЛЬИН
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