США и Великобритания подмяли под себя весь Запад ради крестового похода против РФ

Отношения России и Запада приблизились к точке невозврата. Очередная волна антироссийских настроений на фоне "дела Скрипаля" – крайне тревожный симптом. Несмотря на отсутствие идеологического конфликта между нашей страной и Западом, как это было во времена СССР, налицо все признаки "холодной войны 2.0".



Первым и важнейшим признаком является высылка сотрудников российских посольств, передает "Свободная пресса". Инициативу Лондона поддержали почти три десятка стран. Дипломатических конфликтов такого масштаба не было даже в советские времена.

Второй признак – информационная война. Страны Запада на самом высоком уровне распространяют небылицы о нашей стране и обвиняют ее во всех грехах, хотя никаких доказательств причастности России к отравлению экс-полковника ГРУ с дочерью или к вмешательству в американские выборы не существует. Усилия западного лагеря направлены на то, чтобы превратить РФ в массовом сознании в "империю зла".

Третьим признаком новой холодной войны являются санкции. Они – инструмент борьбы времен "железного занавеса". К примеру, в 1974 г. была принята знаменитая поправка Джексона – Вэника, ограничивающая торговлю СССР с США. Или эмбарго Рональда Рейгана на поставку труб для газопровода Уренгой – Помары – Ужгород в начале 1980-х.

Четвертый признак – заочное противостояние РФ и Америки в региональных конфликтах. При СССР то же самое было в Корее, Анголе, Вьетнаме, Афганистане. Сейчас пришел черед Сирии и Украины. При этом войска НАТО активно наращивают свое присутствие у российских границ.

Последний, пятый признак – гонка вооружений. Военный бюджет США недавно был увеличен до невиданной цифры $700 млрд (для сравнения, военный бюджет России на 2018 г. – $46 миллиардов). Вашингтон требует от союзников по НАТО нарастить траты на оборону до 2% ВВП.

"США и Великобритания пытаются инициировать новую холодную войну. То есть некий "крестовый поход" против России. Но так как коллективного Запада на самом деле нет, англичане, понимающие это, хотят его консолидировать на основе пресловутой российской угрозы", – отмечает ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.

По его словам, "эта новая холодная война многим нормальным странам Старой Европы не нужна". "И конечно, если мы себя противопоставим всей Европе сразу, то, тем самым, только консолидируем Запад", – полагает эксперт.

Ключевую роль в разжигании новой холодной войны играет администрация президента США, в которой собрались "ястребы" и неоконсерваторы. Сам Трамп не скрывает, что хочет войти в историю по рейгановскому принципу "Мир посредством силы". При этом американский лидер оказался во многом заложником ситуации, уверен Блохин. У него не было своих кадровых ресурсов. "В предыдущей администрации Обамы правили демократы, а ему надо черпать из республиканских кадровых ресурсов. А администрация последнего президента-республиканца Буша-младшего была вся неоконсервативная", – пояснил специалист.

Раньше Трампу угрожали импичментом, только бы он не сближался с РФ. Теперь эта цель достигнута, глава Белого дома ведет себя по отношению к нашей стране достаточно жестко, и его политическому будущему ничто не угрожает.

Начало новой холодной войны "подстегнет формирование новой биполярности". "С одной стороны, центром силы останется так называемый коллективный Запад, и англосаксонское ядро будет постоянно пытаться его консолидировать. К этому западному центру, по понятным причинам, примкнут Австралия, Новая Зеландия и Канада. Другой блок – это Новая Евразия с ядром Китай – Россия, вокруг которого будет формироваться Большая Евразия. И я думаю, что своей риторикой Америка и Европа будут как раз еще больше стимулировать оформление этого центра силы", – заключил Блохин.