Великобритания вслед за США оказалась на грани холодной войны с Россией

Скандал с отравлением Скрипаля и готовящаяся экономическая война против России в очередной раз показали давнюю неприязнь и враждебность Лондона к Москве.

Как известно, один из первых торговых партнеров Российской империи поначалу пользовался огромным доверием у царей начиная с XVI в., но затем между странами развернулось жесткое соперничество за колонии и сферы влияния в Европе.

С 40-х годов XIX в. Россия и Великобритания начали настоящую "гибридную войну" в Южной и Центральной Азии, которую в истории еще называют Большой игрой. А затем страны "схлестнулись" уже за Крым и Балканы. В ходе Крымской войны Королевство выступило против России в союзе с Османской империей, Францией и Сардинским королевством. В итоге Санкт-Петербург отстоял Севастополь, Балаклаву и другие крымские города. Однако лишился возможности держать военный флот на Черном море.

Соперничество двух империй не окончилось и после прихода в Россию советской власти, в которой Лондон увидел угрозу. Англичане были интервентами во время Гражданской войны. Во время Второй мировой они воевали вместе с СССР против Гитлера. Но никакой "дружбы на века" это не обозначало.

В 1946-м премьер-министр Уинстон Черчилль выступил со своей знаменитой Фултонской речью, в которой сформулировал окончательный подход, как британским политикам следует относиться к России. Они его придерживаются и сейчас.

В самом начале Черчилль заявил, что "отныне США находятся на вершине мировой силы", а Советский Союз – причина международных трудностей. Но главное, политик провозгласил "братскую ассоциацию англоговорящих народов", которых фактически поставил на ступень выше всех остальных. Именно они должны бороться с "пятыми колоннами". При СССР это были коммунистические ячейки. Черчилль призвал противодействовать растущему влиянию России, а отношения Великобритании и США назвал особыми.

По сути, ничего не изменилось и сейчас. США и Великобритания по-прежнему являются ближайшими военными союзниками. Причем Вашингтон еще больше укрепился в роли доминатора. Армия Королевства не идет ни в какое сравнение с американской или российской. Но Лондону этого не нужно – он полностью рассчитывает на Пентагон, а в политических вопросах всегда придерживается линии Вашингтона. И неважно, кто премьер: Тони Блэр, Дэвид Кэмерон или Тереза Мэй.

Уинстон Черчилль, Гарри Трумэн. Фото: wikipedia.org

После речи Черчилля Сталин сравнил оратора с Гитлером и обвинил в расизме. Советского вождя до глубины души потрясло возвышение Черчиллем англоговорящих народов, которые призваны "вершить судьбы всего мира". Иосиф Виссарионович тут же "уличил" Черчилля в развязывании новой войны, так оно и произошло, правда, к счастью, она оказалась холодной.

Очень похожие вещи происходят и сейчас. Усиление России, ее назависимый курс и непримиримость по отношению к главенствующей роли США в мире вызывают крайне негативную реакцию в Лондоне.

Инцидент с отравлением может стать тем самым катализатором русофобских настроений в Великобритании, которые там всегда были. Немалую роль в этом сыграли и некоторые российские бизнесмены, разбогатевшие на приватизации и переехавшие в Лондон, сильно ухудшившие имидж русских. Образ "олигарха-бандита" даже эксплуатировал в своем клипе британский певец Робби Уильямс. Кстати, снят он был именно после событий в Крыму и на юго-востоке Украины.

Отношения между Россией и Великобританией рискуют вернуться на уровень 1946 года. И если раньше англосаксы бросались на "призрак коммунизма", теперь в обиход вошло такое словосочетание, как "русский мир". Английским политикам, как и американским, очень не нравится, что Крым стал российским. Не по душе им и действия России и в Сирии. Москва на равных соперничает за влияние на Ближнем Востоке с США, а Белому дому очень хочется заполучить всю нефть в этом регионе, расставив повсюду свои марионеточные правительства. Великобритания же будет во всем поддерживать своего "Большого брата", с которым ее связывают "особые отношения".