По стопам СССР: втянется ли Россия в новую гонку вооружений

Последние события в РФ заставили экспертов вспомнить об одном эпизоде в мировой истории

Заявление Владимира Путина о наличии у России современных вооружений, не имеющих аналогов в мире, сделанное им в ходе оглашения президентского послания Федеральному собранию, произвело фурор мирового масштаба.

Отсутствие каких-либо внятных комментариев со стороны Запада свидетельствует о том, что у него пока просто нет ответа на сделанный Москвой смелый ход. Рано или поздно он, безусловно, появится, но пока его нет, сознание экспертов по обе стороны Атлантики занято одним, не требующим подтверждения вопросом: стал резкий выпад России стартом новой гонки вооружений или нет.

При всей кажущейся очевидности ответа на деле все выглядит отнюдь не столь однозначно.

Поколение россиян, выросших в советское время, хорошо помнит термин "гонка вооружений", не сходящий со страниц газет и телеэкранов. Две ядерные сверхдержавы, окруженные многочисленными сателлитами, отчаянно боролись друг с другом, напрягая свои экономики, пытаясь достичь очевидного военного превосходства над потенциальным противником.

Именно тогда Соединенным Штатам, чья экономика, помимо пушек, смогла выпускать еще и масло для народа, удалось одержать безоговорочную победу над экономикой СССР, прекрасно справлявшейся с пушками, но не имевшей сил на производство масла.

Неудивительно, что последние события в России заставили экспертов вспомнить именно об этом эпизоде в мировой истории.

Аналогии с теми событиями действительно есть. Более того, сегодняшняя реальность отчетливо напоминает грандиозный блеф президента США Рональда Рейгана, объявившего о начале реализации Стратегической оборонной инициативы (СОИ). Американский президент при поддержке ученых и военных заявил о подготовке сверхсовременной ядерно-космической программы стоимостью в сотни миллиардов долларов.

Советское руководство поверило в готовность США создать новейшее супероружие и окончательно загнало собственную экономику в попытке найти ему достойный ответ. Итогом тому стал экономический крах СССР, за которым последовал крах политический, полный развал СССР и формирование монополярного мира.

Можно предположить, что в роли тогдашнего победителя Советского Союза – Рональда Рейгана – сегодня выступает Владимир Путин. Конечно, речь не идет о попытках угрозами сверхновыми ракетами, которым не страшна никакая ПРО, завести в тупик экономику США.

Скорее, целью российского руководства является таким способом принудить своего западного партнера к большей сговорчивости в решении целого ряда важных для России проблем. Речь может идти об экономических санкциях, влиянии на Украину, роли России в предстоящем большом переделе на Ближнем Востоке и много еще о чем. Одним словом, одной из версий последних событий может быть то, что Россия начинает раскручивать с Западом гонку вооружения по рейгановскому (масштабный блеф) сценарию наоборот.

То, что, по всей видимости, ставка действительно сделана на блеф, подтверждается отсутствием четких указаний на наличие у России означенных вооружений, поставленных на боевое дежурство в необходимом количестве. Имеющиеся сведения достаточно размыты и обрывочны.

При нынешнем уровне развития военных и гражданских систем мониторинга пространств утаить какое-либо супероружие, принятое на вооружение, а тем более его полевые испытания, практически невозможно. Сделать это не в состоянии ни российские военные, ни их западные коллеги.

Следовательно, данное обстоятельство играет в пользу озвученных выше аналогий с Рейганом и СОИ. Однако на этом аналогии заканчиваются.

Говоря о классическом военно-экономическом состязании, названном гонкой вооружений, мы предполагаем противостояние двух, примерно равных по силе и возможности сторон. Именно так и было во время холодной войны между Западом и СССР. И начиная свой блеф, Рональд Рейган ощущал за своей спиной реальную мощь американской экономики, ни в чем не уступающей советской.

Однако если в 1980-е гг. ВВП СССР был сопоставим с аналогичным показателем США, то сегодня российский ВВП меньше американского примерно в восемь раз. Военный бюджет США на этот год составляет около $700 млрд, тогда как российский на порядок меньше.

Если отечественное супероружие действительно предельно эффективно и не имеет аналогов в мире, то можно сказать, что у РФ существует серьезная технологическая фора, которая может оказаться эквивалентом недостающим миллиардам. Вопрос заключается лишь в том, будет или нет в ближайшее время подтверждена эта уникальность и эффективность. Пока независимых подтверждений всему этому нет.

В 1980-е гг. США как минимум показательно и демонстративно развернули программу "Спейс шаттл", заставившую советских стратегов уверовать в серьезность американских приготовлений. Ничего подобного в России сегодня не происходит.

Все это может означать, что Запад не проглотит наживку и не станет выбрасывать сотни миллиардов на борьбу с "Сарматами", "Кинжалами", "Цирконами", подводными дронами и крылатыми ракетами с ядерными двигателями. То есть вероятность начала новой гонки вооружений при таком раскладе видится невысокой.

С другой стороны, происходящее может вызвать и другой, весьма неожиданный эффект. Заявление президента РФ о наличии у страны некого супероружия активизирует усилия лоббистов американского ВПК, которые начнут требовать у Конгресса новых ассигнований на борьбу с "российской угрозой".

Увенчаются их усилия успехом или нет, будет зависеть от того, насколько реально будет выглядеть эта самая "угроза". То, что какие-то деньги буду выделены, абсолютно бесспорно (оживление ВПК входит в планы Трампа и значительной части конгрессменов), вопрос лишь в масштабах выделенных сумм.

Если денег окажется действительно много, то существует вероятность, что через какое-то время американцам даже удастся создать какие-нибудь средства противодействия новым российским вооружениям. Учитывая высокий уровень технологий и развитую экономику, это может оказаться не столь разорительным, как это было с СССР и СОИ.

Это, в свою очередь, является еще одним доводом в пользу того, что "гонка вооружений 2" является скорее фантазиями удивленных и напуганных политиков, чем реальной угрозой.

В отличие от СССР, у России для гонки вооружений с США нет экономических возможностей, а у Соединенных Штатов – особого желания. И его не будет, по крайней мере, до той поры, пока американские политики своими глазами не увидят "Цирконы", "Сарматы" и "Кинжалы", направленные в сторону их границ и кораблей.

