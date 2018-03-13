"Сатану-2" готовят к старту

"Сармат" запустят во второй раз

В ближайшее время российские военные вновь проведут бросковые испытания межконтинентальной ракеты "Сармат". Телеканал "Звезда" опубликовал кадры подготовки запуска макета ракеты в натуральную величину на космодроме в Плесецке.

На нем видно, как носитель медленно опускают в шахту комплекса. На стартовой площадке специалисты красноярского завода "Красмаш" – они проводят монтажно-сборочные работы. Дальше по плану – проверка электрических систем и заправка двигателя компонентами ракетного топлива.

Сайт телеканала «Звезда» публикует кадры испытаний межконтинентальной жидкостной баллистической ракеты комплекса «Сармат», которые проходят на 1-м Государственном испытательном космодроме. pic.twitter.com/LMHeb5F7AV — Телеканал "Звезда" (@zvezdanews) 13 марта 2018 г.

Как известно, в ходе бросковых испытаний макет ракеты выталкивается из пусковой установки на высоту 30 м за счет срабатывания порохового аккумулятора давления. Затем включается маршевая двигательная установка первой ступени и срабатывает специальный ускоритель, который отводит ракету в сторону от шахты.

Несмотря на то что это не летные испытания ракеты, они позволяют определить, полетит она или нет. И будет ли соответствовать заявленным техническим характеристикам. А они впечатляющие: "Сатана-2", как еще называют ракету на Западе, может атаковать цель как через Южный, так и через Северный полюс и имеет практически неограниченный радиус действия.

Командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев заявил, что в ходе бросковых испытаний планируется отработать более пятидесяти задач. В частности, запуск должен подтвердить правильность принятых решений по системам и агрегатам пусковой установки.

На "Сармате" установят двигатель на базе проверенного РД-264, который используется на МБР "Воевода" и "Днепр". Последние в конце 1990-х переоборудовали для запусков космических спутников. Судя по всему, новый двигатель будет еще мощнее.

Первые бросковые испытания "Сатаны-2" прошли в конце декабря прошлого года, а до этого неоднократно откладывались. Именно ракета "Сармат" должна стать носителем для гиперзвукового глайдера "Авангард", который считается одной из самых перспективных российских стратегических разработок. Принять новейшую ракету на вооружение планируется уже в 2020 году.