Минобороны избавится от "Сатаны"
Самую тяжелую в мире межконтинентальную баллистическую ракету "Воевода" спишут. Об этом рассказал заместитель главы Минобороны Юрий Борисов. Снаряд на Западе окрестили "Сатаной". Разработали ее в 1980-х гг., и с того времени она была на постоянном боевом дежурстве.
"Время проходит, технологии движутся вперед, эта система устаревает. Она уже на финише своего жизненного цикла, и мы скоро начнем утилизировать эту ракету", – цитирует Борисова RT.
При этом на смену "Воеводе" придет "Сармат". Оружие обладает улучшенными характеристиками, а также меньшим стартовым весом. Это позволяет применять его в любом направлении. По словам Юрия Борисова, ракета эффективно преодолевает различные элементы противоракетной обороны.
"Это очень грозное оружие, и требуется гарантировать его стопроцентное применение. Нет никаких сомнений в том, что к сроку окончания ресурсных возможностей "Воеводы" мы получим взамен новую ракету "Сармат", – добавил он.
До 2025 г. на замену "Воеводе" поступит более 40 "Сарматов". Отмечается, что аналогов в мировом боевом ракетостроении нет и в ближайшее время не предвидится.
Во время оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин показал кадры действия новейшей российской ракеты с ядерной энергетической установкой "Сармат", напоминает РИА ФАН. .
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