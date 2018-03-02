"Сармат" поступит на вооружение досрочно
Глава комитета Совфеда по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что в ближайшее время наши войска получат несколько предсерийных единиц межконтинентальных баллистических ракет "Сармат".
Пока о серийном производстве, по словам Бондарева, говорить рано, но несколько ракет поступит в армию уже в 2018–2027 гг., сообщает РИА "Новости".
Сенатор отметил, что принятие "Сармата" спокойно окупится в финансовом плане, и это не характерно для "новичков" среди поставляемого оружия.
"Базировать межконтинентальную баллистическую ракету можно будет в существующих шахтных пусковых установках при минимальной доработке инфраструктуры позиционных районов", – сказал Бондарев.
Отметим, что ракетный комплекс "Сармат" будет
оснащен широким спектром ядерных боеприпасов большой мощности, в том числе
гиперзвуковыми, а также самыми современными системами преодоления ПРО. Новое стратегическое
вооружение массой 200 т придет на смену комплексу "Воевода", который
был создан еще в Советском Союзе.
Напомним, что 1 марта президент России Владимир Путин, помимо "Сармата", представил еще авиационный ракетный комплекс "Кинжал" и беспилотный подводный аппарат. После чего западные СМИ обвинили Россию в попытке развязать новую гонку вооружений и холодную войну, рассказал об этом "Взгляд".
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