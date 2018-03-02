Удар "Сармата" по Флориде оказался яснее слов

Эксперт объяснил, с какой целью выступление Путина сопровождалось демонстрацией американской территории

Спокойная жизнь американцев закончилась. Если раньше США без опасений ввязывались в вооруженные конфликты за рубежом и считали, что мирную жизнь их страны заокеанские войны не потревожат, то теперь они убедились – у Москвы длинные руки. Именно для того, чтобы ни у кого не осталось иллюзий о том, что расстояние может спасти от ответственности, во время обращения президента РФ Владимира Путина к Федеральному собранию показали Флориду. Причем сделано это было в тот момент, когда речь шла о ракете с ядерной энергоустановкой и комплексе "Сармат", обращает внимание ведущий сотрудник Института проблем международной безопасности РАН Алексей Фененко.

"Это, конечно, было не случайно. Дело в том, что во Флориде находятся компоненты системы атлантической обороны США. Поэтому было показано, как будет сломана атлантическая оборона США", - пояснил Фененко РИА "Новости".

По мнению эксперта, тем самым из Москвы был подан двойной сигнал. С одной стороны, продемонстрировано американцам, что территория США остается уязвимой и никакая система ПРО в случае чего их не спасет. Поэтому вмешательство в региональные конфликты могут выйти боком самим США. "При этом удар может быть нанесен по Флориде, которая одновременно является и центром обороны и, как известно, излюбленным местом отдыха американской элиты", – указал Фененко.

А с другой стороны, союзники США в Европе четко уловили посыл: "Если вы думаете, что ваш лидер США вас защитит, – не надейтесь", – заявил эксперт.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в своем послании Путин дал понять, что России надоело упрашивать США помнить о глобальной безопасности. Отныне разговор с Вашингтоном будет жестким.