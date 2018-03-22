Американцы поставили мир на грань ядерной войны

Разрыв договора по ПРО запустил обратный отсчет до глобальной катастрофы, считают в Кремле

После того как американцы вышли из договора по противоракетной обороне, мир погряз в пучине хаоса. Потому что именно это соглашение сохраняло баланс сил между сверхдержавами. В этом уверен пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"Когда США вышли из договора по ПРО, они поставили под угрозу систему взаимного ядерного сдерживания, а это одна из базовых составляющих системы международной стабильности и безопасности. С тех пор Россия не раз становилась мишенью усилий, направленных на нейтрализацию ядерного потенциала страны", – заявил представитель главы государства в интервью RT.

Без российско-американского договора система ядерного сдерживания оказалась под угрозой исчезновения. Если же ее не будет, то это повысит вероятность того, что одна из ядерных стран первой применит это смертоносное оружие. Россия неоднократно указывала на то, что такие процессы неприемлемы и не ведут ни к чему хорошему. Но нашу страну никто не слушает.

"Несмотря на все предложения о взаимных уступках и о сотрудничестве в целях обеспечения международной стабильности, никаких встречных шагов, к сожалению, мы так и не увидели", – посетовал Песков.

Поэтому у нашей страны не оставалось других вариантов, кроме как наглядно продемонстрировать, что мы можем противопоставить "ракетному щиту", который создается на Западе. Ну а в целом Россия – мирная страна, мы в состоянии поддерживать систему взаимного ядерного сдерживания, заверил пресс-секретарь.

Между тем американцы пытаются окружить Россию элементами собственной ПРО. Системы ранее были размещены в Европе. Теперь же Штаты хотят установить противоракетные комплексы и в Японии под предлогом противодействия угрозы со стороны КНДР. Эти планы в Москве считают неприемлемыми.

"Мы в очередной раз привлекли внимание японских коллег к необходимости разрабатывать коллективные шаги в этой сфере (стратегической стабильности), коллективно укреплять стратегическую ситуацию, обеспечивать глобальный паритет. В этой связи мы подтвердили наше отношение к планам США по развертыванию глобальной ПРО и к намерению Японии активно включиться в эти планы", – заявил по итогам вчерашней встречи с японским коллегой Таро Коно министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. По словам главы российской дипломатии, планы размещения элементов ПРО США в Японии напрямую затрагивают безопасность России.

Вашингтон в одностороннем порядке покинул договор по ПРО в конце 2001 года. В результате американцы стали бесконтрольно размещать свои комплексы противоракетной обороны в непосредственной близости от российских границ. Это привело к эскалации напряжения между странами.

Первого марта в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин рассказал о новом гиперзвуковом оружии, которое имеется в распоряжении нашей армии. На днях глава Стратегического командования Пентагона генерал Джон Хайтен признал, что Вашингтону нечего противопоставить гиперзвуковым ракетам РФ.