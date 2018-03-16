"Царь-торпеда" убьет все живое

Радиоактивное облако накроет континенты

Подводный аппарат на ядерной установке, о котором рассказывал Владимир Путин 1 марта в Манеже, вызвал целый шквал критики среди западных экспертов. "Царь-торпеда", также известная в СМИ под кодовым названием "Статус-6", может превратить целые континенты в безжизненные территории.

Исследователь последствий применения ядерного оружия Стивен Шварц рассказал на страницах Business Insider, что взрыв "Леща", как могут назвать аппарат, судя по голосованию на сайте Минобороны, вызовет катастрофическое радиоактивное заражение.

Как известно, ядерные ракеты и бомбы предполагается взрывать в воздухе над целями. Так поступили американцы в Хиросиме и Нагасаки. Города были практически уничтожены. Но уровень радиации в зоне поражения был относительно невелик, хотя погибли сотни тысяч жителей.

Однако в случае с "Лещем" все будет намного хуже. Аппарат взорвется в толще воды, а содержащийся в нем изотоп кобальт-59 в результате захвата нейтронов будет превращаться в радиоактивный кобальт-60. А это наиболее долгоживущий из изотопов кобальта. Активность одного грамма этого нуклида составляет 41,8 терабеккерелей. Если произойдет подводный взрыв, пыль и частицы воды, содержащие кобальт-60, ветер разнесет на тысячи километров.

Например, если аппарат сработает рядом с Вашингтоном, радиоактивные осадки выпадут в Канаде или Мексике. Фонить будет 50 лет, и все это время территории будут непригодны для жизни, людям останется только обитать в бомбоубежищах и специальных бункерах.





Шварц считает, что ядерные ракеты и бомбы создавались для точечного уничтожения стратегических объектов, в то время как новое оружие России разработано для максимального поражения всего живого. И оно практически создано. По данным американских СМИ, "Статус-6" протестировали 27 ноября 2016 г. с подводной лодки "Саров". Пока испытания продолжаются.

Предположительно, дальность действия аппарата 10 тыс. км, а скорость 56 узлов. Но судя по информации Минобороны, "Лещ" на ядерной установке обладает практически неограниченным радиусом действия и еще большей скоростью, чем та, о которой говорят американцы.

Стоит отметить, что похожий проект разрабатывался в СССР – ядерная торпеда Т-15. Ее предполагалось оснастить 100-мегатонным зарядом и отправить к берегам США. Позже от проекта было решено отказаться. По воспоминаниям академика Сахарова, моряки были шокированы "людоедским характером" проекта. Но главное, не удалось построить компактный ядерный реактор Т-15. В итоге решили ограничиться ядерными торпедами Т-5 с гораздо меньшими зарядами. Однако сейчас, видимо, проблему габаритов установки удалось решить.

Проект уже прокомментировал глава Пентагона Джеймс Мэттис. Он признал, что ядерное оружие России и без представленных новинок способно уничтожить Соединенные Штаты, поэтому в балансе сил ничего существенно не поменялось.

"Они говорят, что могут взорвать своей ядерной торпедой США? Ладно", – лишь загадочно покивал головой Мэттис.