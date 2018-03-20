Послание Путина изменило госпрограмму вооружения

В нее включат новейшие разработки

Государственная программа вооружения до 2027 г. будет изменена в соответствии с задачами, которые поставил российский президент в послании Федеральному собранию.

Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу – соответствующий пресс-релиз во вторник распространило военное ведомство.

В частности, министр обороны подчеркнул, что "необходимо продолжить последовательно увеличивать долю новейшего вооружения, повышать интенсивность боевой подготовки и совершенствовать систему комплектования войск".

Первого марта Владимир Путин рассказал сразу о нескольких перспективных стратегических разработках, сведения о некоторых из которых, включая крылатую ракету на ядерной установке, вообще были озвучены впервые. По все видимости, теперь новые виды вооружения предстоит включить в программу.

Сергей Шойгу поручил заместителям до 3 апреля представить предложения сразу по двум пунктам: как изменить план деятельности Минобороны до 2020 и до 2027 года. Это говорит о том, что изменения стоит ожидать уже сейчас. Пока подробностей не сообщается.