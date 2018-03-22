Взломщики цели своей не достигли

Сайт Минобороны России подвергся мощной хакерской атаке во время финального голосования за названия новейших стратегических вооружений страны.

На ресурс одновременно попытались зайти десятки тысяч компьютеров, зараженных вирусами. Возросшая нагрузка могла перегрузить сервера и в результате сайт на время был бы отключен, однако этого не произошло, передает РИА "Новости".

"Службами компьютерной безопасности Минобороны России все DDoS-атаки были нейтрализованы", – говорится в сообщении.

При этом самые мощные атаки произошли с 19.00 до 20.00, то есть в последний час голосования. В ведомстве подчеркнули, что хакеры вели свою деятельность с территории Украины и Североамериканского континента. Кроме того, за ходом выборов названий онлайн следили более 600 тысяч посетителей со всего мира.

Россияне дали названия подводному беспилотному аппарату ("Посейдон"), крылатой ракете неограниченного радиуса действия с ядерной установкой ("Буревестник") и боевому лазерному комплексу ("Пересвет").