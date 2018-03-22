Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Киев и Вашингтон устроили хакерскую атаку на сайт Минобороны

Фото: GLOBAL LOOK press/CHROMORANGE
Взломщики цели своей не достигли

Сайт Минобороны России подвергся мощной хакерской атаке во время финального голосования за названия новейших стратегических вооружений страны.

На ресурс одновременно попытались зайти десятки тысяч компьютеров, зараженных вирусами. Возросшая нагрузка могла перегрузить сервера и в результате сайт на время был бы отключен, однако этого не произошло, передает РИА "Новости".

"Службами компьютерной безопасности Минобороны России все DDoS-атаки были нейтрализованы", – говорится в сообщении.

При этом самые мощные атаки произошли с 19.00 до 20.00, то есть в последний час голосования. В ведомстве подчеркнули, что хакеры вели свою деятельность с территории Украины и Североамериканского континента. Кроме того, за ходом выборов названий онлайн следили более 600 тысяч посетителей со всего мира.

Россияне дали названия подводному беспилотному аппарату ("Посейдон"), крылатой ракете неограниченного радиуса действия с ядерной установкой ("Буревестник") и боевому лазерному комплексу ("Пересвет").

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Судьба Саркози предрешена

Бывший президент Франции запросился в свидетели

Европа захлебнулась в потоке российского зерна

Прогнозы на следующий сезон еще более печальные для ЕС

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей