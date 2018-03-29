Теперь в Незалежной кругом забьют фонтаны черного золота

Президент Украины Петр Порошенко подписал закон, упрощающий процедуру получения разрешения на добычу газа и нефти. Соответствующая информация размещена на сайте Верховной рады.

В пояснительной записке к документу говорится, что сегодня процесс получения всех согласований и отвода земельных участков для добычи нефти и газа в среднем длится 4 года и включает получение 44 согласований в 16 учреждениях. Такая бюрократия является постоянным источником для коррупции и не способствует улучшению инвестиционной привлекательности отрасли. Именно на решение этих вопросов направлены положения указанного документа.

"Предложенные законопроектом изменения направлены на совершенствование процедуры предоставления земельных участков для проведения изыскательских работ и работ по строительству, техническому обслуживанию, объектов трубопроводного транспорта и других разрешительных процедур нефтегазодобывающей отрасли, поможет оптимизировать затраты предприятий отрасли при проведении таких работ и увеличить объемы нефти и газа собственной добычи", – сказано в пояснительной записке.

Закон разрешает использовать механизм сервитута для строительства объектов нефтегазодобычи и трубопроводного транспорта (без смены целевого назначения земельных участков). Снимать и переносить грунтовый покров для дальнейшего бурения можно будет без специального разрешения на основании рабочего проекта землеустройства.

Документ позволяет после завершения опытно-промышленной разработки месторождений и ввода их в промышленную разработку использовать землю на основании договора с ее владельцем или по согласованию с землепользователем на период изменения их целевого назначения и оформления документов, удостоверяющих право пользования ими.

Также отменяется обязанность получать горный отвод.

Обязанность возмещать собственникам земли и землепользователям убытки вследствие использования сельхозземель для добычи нефти и газа, а также вследствие потерь сельхозугодий, призвана обеспечивать надлежащую охрану почв.

Объекты нефтегазовой отрасли, в частности скважины, трубопроводы и прочее, намерены исключить из перечня объектов градостроительной деятельности, таким образом уберут необходимость регистрировать их как объекты градостроительства.

Недропользователям разрешат самостоятельно распоряжаться геологической информацией, находящейся в их собственности, но с учетом закона о гостайне и о санкциях.

Прекрасной новостью назвал подписание президентом данного документа глава правления "Укргаздобычи" Олег Прохоренко.

"Это хороший пример сотрудничества разных ветвей власти, экспертов, компаний для экономического развития Украины. Надеемся, следующие законопроекты для облегчения работы будут приниматься быстрее!" – написал он в своем Facebook.



Верховная рада одобрила этот документ 1 марта 2018 года.

В начале января нынешнего года сообщалось, что Украина увеличила добычу газа в 2017-м на 4,2%, побив 24-летний рекорд.

