Решение "Газпрома" обрадовало Киев
Долг "Газпрома" перед "Нафтогазом Украины" увеличивается на $500 тыс. в день. Об этом заявил министр юстиции Незалежной Павел Петренко в четверг, 29 марта. По его уверениям, деньги скоро поступят в казну страны.
"На сегодняшний день происходит начисление пени с "Газпрома", пеня составляет почти полмиллиона долларов ежедневно", – цитирует Петренко "112.ua". Чиновник подчеркнул, что у российской компании нет шансов избежать выплаты долга. Сейчас Минюст Украины готовится к принудительному взысканию средств с "Газпрома" на основании Нью-Йоркской конвенции – этот документ, по словам Петренко, позволяет арестовывать активы должника в разных странах.
"Страус прячет голову в песок, но другая часть тела остается наверху. Эта "другая часть тела" – это те активы, то имущество, которое находится у "Газпрома" по всему миру", – сделал образное сравнение Петренко. Он напомнил, что по решению украинского суда с "Газпрома" уже взыскано в пользу бюджета Незалежной более 100 млн грн ($3,7 миллиона). Таким образом, считают на Украине, отказ "Газпрома" сразу отдать сумму, которую ждет от него Киев, идет только на пользу Незалежной.
В феврале 2018 г. Стокгольмский арбитраж обязал российскую компанию выплатить "Нафтогазу" неустойку за сокращение транзита газа. С учетом взаимных требований "Газпром" оказался должен Украине $2,56 миллиарда. В Москве заявили о намерении обжаловать приговор и подали документы на расторжение всех контрактов с украинской стороной.
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