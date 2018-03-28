Война с "Газпромом" разорит Украину

Попытки Киева обобрать российскую компанию ни к чему хорошему не приведут

Украинская экономика давным-давно дышит на ладан, Киев всеми силами пытается удержаться на краю финансовой пропасти. На помощь Незалежной пришел Стокгольмский арбитраж, который постановил взыскать с российского концерна "Газпром" в пользу "Нафтогаза Украины" $2,56 миллиарда. При этом украинцы хотят добиться выплаты еще $6 миллиардов. Эти деньги – последний шанс Киева избежать дефолта.



Руководство российской монополии не признало правомерность судебного решения, передает РИА "Новости". Поэтому Киев собирается взыскать долг принудительным путем. Для начала были арестованы имущество и денежные средства "Газпрома" на территории Украины. Их обратили в пользу государства. Это дало истцу более $100 млн, сообщил украинский министр юстиции Павел Петренко.

Останавливаться на достигнутом Киев не намерен. Власти страны собираются выйти на международный уровень. Покушаться на транзитный газ, который течет по территории Незалежной и предназначается для европейских потребителей, чиновники не рискнут. Ведь они обещали ЕС бесперебойную поставку российского топлива. Киевлян интересует имущество российской компании в других странах: деньги на счетах в западных банках, доли в иностранных компаниях, газ в зарубежных подземных хранилищах.

Это не значит, что зарубежные активы "Газпрома" будут автоматически арестованы по итогам решения Стокгольмского арбитража. Но Украина на основании этого решения может обратиться в суд по месту нахождения имущества.

Рассмотрение таких дел занимает от нескольких недель до нескольких месяцев. Все это время "Газпром" не будет просто так наблюдать за развитием событий. "При попытках Украины исполнить решение Стокгольмского арбитража компания будет настаивать в суде на его незаконности, просить суд не признавать это решение в конкретной национальной юрисдикции", – полагает адвокат Евгений Шмидт.

У "Газпрома" есть убедительный аргумент: если какая-нибудь европейская страна признает и исполнит решение Стокгольмского арбитража, российская компания может прекратить отгрузку топлива. В этом случае проблема перетечет в политическую плоскость, и решить ее будет очень сложно.

К тому же Киев никак не сможет через западные страны добиться сомнительной выплаты в $6 млрд за мнимые нарушения антимонопольного законодательства Украины. Зарубежные суды могут помочь исполнить лишь решения международных инстанций. Рассматривать претензии по внутриукраинским налоговым и административным делам они не будут.

По последним данным Министерства финансов Украины, размер государственного долга страны достиг $76,76 млрд – примерно 85% ВВП. Годовой прирост составил порядка $5 миллиардов. На этом фоне было объявлено, что Киев всенепременно отсудит у "Газпрома" $8,5 млрд – тем самым власти попытались убедить население, что никакой дефолт стране не грозит. Но все это лишь блеф.

Руководство "Газпрома" ранее заявило о намерении досрочно расторгнуть заключенный с Украиной договор на транзит газа в Европу. Мол, в изменившихся обстоятельствах исполнение контракта стало нецелесообразным. После того как это будет сделано, Украина лишится транзитных поступлений в размере $3 млрд в год. А учитывая, что по стокгольмским искам страна получит от силы $2,56 млрд, от финансового краха спасти ее сможет только чудо.