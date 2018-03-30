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Украина понесет колоссальные убытки от "Северного потока - 2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Petr Eret
В Незалежной подсчитали убытки от нашей трубы и прослезились

Украинская экономика может потерять около $3 млрд после ввода в эксплуатацию газопровода "Северный поток – 2" ("СП-2"). Об этом заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко, сообщает УНН в пятницу, 30 марта.

"Речь идет о даже больших деньгах, а это примерно $3 млрд и, соответственно, 3% ВВП... Речь идет о том, что Украина сейчас должна настойчиво отстаивать свои интересы, прежде все экономические интересы. Также речь идет о том, что если не будет транзита, то повышаются военные риски для Украины, поэтому для нас важно сохранить транзит", – настаивает Витренко.

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Он еще раз подчеркнул, что сейчас Киев все делает для того, чтобы оставить за Незалежной транзитную миссию российского голубого топлива европейским потребителям "Газпрома". В настоящее время Украина в ожидании решения ЕС, которое, думает украинец, может повлиять на строительство "СП-2".

"Для этого мы должны работать с нашими международными партнерами в Европе, и есть определенные успехи, сейчас ожидаем окончательное решение Совета Европы, которое, возможно, повлияет на то, что "Северный поток – 2" не будет построен. С другой стороны есть домашняя работа, то есть мы должны на Украине сделать определенные шаги для того, чтобы уменьшить риск построения этого "Северного потока – 2", – резюмировал Витренко. Уподобляясь тем его согражданам, которые убеждены, что никакого возведения Крымского моста нет, а то, что есть, – это огромный российский фейк.

В начале недели Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии выдало разрешение на прокладку и эксплуатацию трубопровода "СП-2" в исключительной экономической зоне ФРГ в Балтийском море.

Также в четверг стало известно о подготовленной Евросоюзом второй части юридического заключения на проект поправок Еврокомиссии к газовой директиве. Утверждение документа не создает правовых оснований для распространения директивы на морские трубопроводы, входящие на территорию ЕС из третьих стран. Даже с учетом возможных изменений газовая директива "может применяться только к той части трубопровода, которая находится в пределах юрисдикции ЕС, а не к той, которая находится в юрисдикции третьей страны", считают европейские юристы. Они подчеркивают, что для регулирования все равно необходимо будет заключать межправительственные соглашения, пишет издание "Ведомости", в редакции которого оказался текст заключения.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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