Лондону мешает жить газ из России

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила, что на состоявшемся на прошлой неделе саммите в Брюсселе страны-члены Евросоюза не обсуждали строительство газопровода "Северный поток-2". Однако британка не исключила, что этот проект обсудят в июне.

"Вопрос газопровода "Северный поток-2" не поднимался на саммите ЕС", – цитирует РИА "Новости" выступление Мэй в парламенте в понедельник, 26 марта.

Она заявила, что представители Соединенного Королевства попросили глав МИД государств Евросоюза "посмотреть, какие вопросы в этой связи могут быть подняты на саммите в июне".

Также она предположила, что высылка российских дипломатов из целого ряда западных стран, – это всего лишь первый шаг в жесткой стратегии против Москвы.

"Случившееся в Солсбери – часть общей картины агрессивных действий России, и мы должны быть уверены, что делаем все возможное в том, что касается нашей реакции на эти агрессивные действия, на всех фронтах, идет ли речь о дезинформации, пропаганде или кибератаках", – подчеркнула глава британского кабмина.

Ранее сегодня стало известно, что США, Канада, Норвегия, Украина, Албания и 16 стран Евросоюза вышлют в общей сложности более 100 российских дипломатов из-за отравления экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. МИД РФ уже заявил, что реакция Москвы будет зеркальной.

"По всему тому, что мы сегодня видели, безусловно, будет ответ. По каждой стране будут соответствующие меры приняты: и по высылке дипломатов, и по закрытию генерального консульства России в США, в частности в Сиэтле", – прокомментировала мировые новости спикер внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Россия 1".

По ее информации, британская сторона на саммите не смогла предоставить доказательства вины Москвы в отравлении двух граждан РФ в Англии.

"За всей ситуацией за высылкой дипломатов первопричиной называется ситуация вокруг Скрипалей. На саммите Евросоюза, – и я ответственно об этом говорю, – Великобритания не предоставила странам никакой фактической информации относительно того, что произошло на ее территории. Были исключительно политические заявления и лозунги, и требования солидаризироваться с этой позицией", – сказала Захарова.

Она попросила внимательно посмотреть на количество высылаемых российских дипломатов и страны, которые приняли такое решение.



"Если бы не эти цифры сегодня, можно было бы гадать, откуда весь этот страшный адский перформанс, который устроил Лондон, и кто действительно является бенефициаром всей этой ситуации. На сегодняшний момент, после того, как были опубликованы эти цифры, не остается никаких сомнений, в том, что за провокацией, которая была устроена на территории Великобритании, стоят сильные, мощные силы, которые находятся в Соединенных Штатах Америки и в Великобритании", – убеждена Захарова.

Она назвала такие действия наступлением на нашу страну в информационном, пропагандистском, политическом и иных направлениях.

