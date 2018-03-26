Трамп нанес России удар в спину

Запад начал массово высылать российских дипломатов

Президент США Дональд Трамп лично распорядился выслать из страны большую группу российских дипломатов и закрыть консульство в Сиэтле.

Как отмечается в заявлении пресс-секретаря Белого дома, решение принято в ответ на использование Россией химического оружия на территории Соединенного Королевства.

По мнению властей США, высылка российских дипломатов сделает обстановку в стране более безопасной, так как Россия не сможет шпионить за американцами и проводить тайные операции, угрожающие национальной безопасности Штатов.

В Белом доме подчеркнули, что готовы к улучшению отношений с Россией, однако это может произойти лишь после изменения политики правительства РФ.

Всего из США вышлют 60 россиян: 48 сотрудников посольства и 12 – Организации Объединенных Наций. Дипломатам и их семьям дали семь дней на то, чтобы покинуть территорию Соединенных Штатов. По словам официальных лиц, Трамп принял это решение после нескольких консультаций с представителями американских спецслужб, сообщает Fox News.

В понедельник, 26 марта, 18 стран, включая США, Канаду, Францию, ФРГ и ряд других стран Евросоюза, объявили о высылке российских дипломатов из-за "дела Скрипаля".